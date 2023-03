Paga sicuro e incassa subito il cashback: così basta un click

Come fare lo shopping con uno sconto fisso.

Progresso, digitalizzazione ed e-commerce rappresentano le basi su cui costruire l’altezza della situazione in questi tempi dove il denaro contante c’è, ma chi ha una carta è favorito da tutta una serie di vantaggi: comprare online, usufruire delle tante promozioni sparse qua e là, risparmiare soldi con il cashback.

In questo contesto si inserisce Revolut, la super applicazione finanziaria globale con oltre 20 milioni di clienti al dettaglio, ha lanciato una nuova modalità per i pagamenti: Revolut Pay.

E’ una nuova funzione di pagamento online sicura che consente ai commercianti di presentare la funzionalità proprio come metodo di pagamento nelle pagine di prodotto, carrello e pagamento. Revolut Pay mira a sconvolgere l’ecosistema dei pagamenti rendendo gli acquisti online ancora più semplici in quanto facilita i pagamenti diretti, fornendo allo stesso tempo la massima sicurezza per gli utenti Revolut.

I pagamenti online saranno sicuramente più sicuri, in quanto, per esempio, convalidati tramite funzionalità sicure come Face ID o sblocco con impronta digitale e nessun numero di conto verrà condiviso. Questo a sua volta aiuterà a prevenire le frodi e a proteggere i fondi degli utenti durante gli acquisti.

Modalità Stores, una scelta ampliata

Un nuovo metodo, dunque. Assolutamente più rapido, semplice ma sicuro per i pagamenti degli utenti online, ma anche su smartphone. Alla fine della fiera basta un clic, o un tap nel caso si utilizza il cellulare, per guadagnare anche cashback sugli acquisti che man mano si fanno. Gli utenti Revolut esistenti possono utilizzare Revolut Pay e pagare tramite carte salvate o direttamente tramite il saldo del proprio conto Revolut.

C’è anche il nuovo servizio Stores, ampliato per gli utenti che cerano prodotti di marchi di prima fascia all’interno dell’applicazione: da Lenovo a Samsung, passando per Logitech The North Face, Nike, Cisalfa Sport, passando per Vivino, Sephora e Farfetch, praticamente ci sono tutti, compresi Amazon, Wish e tanti altri. Se avete il timore che il vostro marchio preferito non c’è, niente paroblemi, nell’app c’è una pagina costantemente aggiornata con un elenco completo.

La funzionalità Stores di Revolut è interessante perché consente un cashback istantaneo fino al 3% per ogni acquisto effettuato presso i retailer, la condicio sine qua non è quella di partire sempre dall’app Revolut e di pagare anche con la carta Revolut. Fra i servizi dell’app dell’azienzda britannica anche cambio di valuta e di crypto, peer-to-peer e prelievi bancomat in 120 valute e invio in 29 valute direttamente dall’app.