Paramount, dopo tantissimi anni uscirà il sequel di uno dei film più amati nel mondo

Ci sono molti capolavori cinematografici a cui si sta dando, di riflesso, una nuova vita, attraverso le serie tv. E altri il cui sequel viene riproposto a decenni di distanza.

Sono le due facce della stessa medaglia. Film cult come Guerre Stellari, Il Signore degli Anelli, probabilmente anche la Famiglia Addams grazie a Mercoledì (la cui seconda serie in arrivo è ufficiale) stanno rivivendo nei loro corollari.

Altri, vedi Top Gun o come Avatar (l’ultimo in ordine cronologico) riappaiono ad anni di distanza, nel tentativo di riaccendere la fiamma della passione, di far conoscere alle nuove generazioni quel determinato film “bomba”, guadagnarci naturalmente un po’ di soldi.

E fa niente se alla fine non ti piacerà e lo distruggerai sui social dicendone di cotte e di crude, i soldi per il biglietto al cinema tu li hai spesi, e loro se li sono presi. Tant’è.

Anche il Gladiatore avrà un sequel. Quella voce da tempo è diventata ufficialità. Sceneggiatura ok, per stessa ammissione di Ridley Scott, sono iniziate le riprese, si conoscono gli attori. Russel Crowe, ovviamente non interpreterà l’ei fu Massimo Decimo Meridio, ma avrà un Cameo tutto suo. “Non puoi semplicemente fare un altro film tipo Il Gladiatore. Devi seguire… ci sono abbastanza componenti del primo per raccogliere la palla e continuare”. Parola di Ridley Scott che scatena la curiosità dei fan.

Sarà l’attore di Normal People e Aftersun Paul Mescal, il protagonista, interpreterà Lucius, il figlio di Lucilla e nipote di Commodo (interpretato da Joaquin Phoenix), figlio del leader romano Marco Aurelio, che uccise suo padre per ottenere il trono.

Struttura del film e data di uscita

Secondo Deadline, la data di uscita del Gladiatore 2 sarà il 24 novembre, guarda caso in concomitanza con il Ringraziamento negli Stati Uniti. Anche se Paramount ha datato il follow-up per arrivare il 22 novembre.

La storia del Gladiatore 2 si dovrebbe svolgere circa venticinque-trenta anni dopo i fatti del Gladiatore di Russell Crowe. Lucius è diventato un uomo adulto e tutto ruoterà, presumibilmente intorno a lui. Il resto lo sanno Scott e pochi altri. Fra questi, naturalmente il primo Gladiatore.

“Più o meno so di cosa si parla – rivela Crowe in uno stralcio di un’intervista a Ciak – ho cenato con Scott, ne abbiamo parlato. Se ricordate, c’era un ragazzino che voleva battere il gladiatore, è la scena che porta poi al discorso “Il mio nome è” etc etc. Insomma, il ragazzino è cresciuto e ora è l’Imperatore. Non so cos’altro succeda, ma l’idea è quella. Quindi non è un remake”. Parola di Gladiatore, quello da 12 Oscar.