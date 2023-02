Pace Fiscale | Arriva il modo facile e veloce per stare in regola: pochi click per essere liberi

Risolvere i debiti online, in maniera semplice e veloce. Diventa più semplice raggiungere la propria pace fiscale: ecco come fare.

Uno degli elementi che più attanagliano la nostra vita da contribuenti sono le tasse, eterno pensiero con cui spesso e volentieri abbiamo un rapporto complicato. Oltre alla natura delle imposte e dei debiti, che in sé non risultano essere molto “simpatiche” per l’esborso da sostenere, la frustrazione può prendere il sopravvento a causa delle difficoltà che si riscontrano nel cercare di comprendere in maniera lineare gli importi da pagare. Da questo punto di vista possiamo stare tranquilli: le cose stanno cambiando in meglio e sarà più semplice rapportarci con le tasse.

Con le novità introdotte, sarà semplice conoscere il calcolo effettivo. La cifra si potrà visualizzare direttamente online a giugno. Cominciamo dicendo che il pagamento relativo alla rottamazione ter da effettuare entro fine mese è sospeso. La domanda per la rottamazione quater va inoltrata sul sito web dell’Agenzia Riscossione: da qui si otterrà direttamente via mail il dettaglio delle cartelle che possono essere rottamate, gli avvisi di debito e quelli di accertamento. Diventa semplicissimo individuare quei debiti per cui si può richiedere la rottamazione, con domanda da presentare via telematica entro e non oltre il 30 aprile 2023.

Eliminare i debiti diventa semplicissimo: la guida passo per passo

Basta accedere nell’area “Definizione agevolata“, dove tramite codice fiscale e dati personali dell’intestatario dei carichi e allegando i documenti di riconoscimento richiesti, si riceverà un link di conferma alla mail indicata che è valido per 72 ore. Cliccando sul link, dunque, l’iter verrà convalidato e la domanda, abbinata a un numero identificativo, sarà presa in carico. Possono passare fino a 5 giorni, poi il contribuente riceverà un’ulteriore mail che contiene il link per il download del prospetto che riassume i debiti e gli avvisi.

Volendo, anche se non è necessario, si può accedere anche all’area personale tramite i metodi oramai usuali di CNS, CIE e SPID, oppure con Entratel. Con la Legge di Bilancio 2023, oltre alla modalità più agevole di pagamento, i debiti devono essere estinti senza interessi e sanzioni. Variano anche le modalità di pagamento, che vanno dall’importo unico alla rateizzazione in 18 tranche per 5 anni. Ripetiamo le date: entro il 30 aprile 2023 la domanda deve essere inviata tramite sito, mentre l’Agenzia Riscossione trasmetterà l’esito di tale domanda entro il 30 giugno 2023. Insomma, così diventa davvero semplice liberarsi dei debiti.