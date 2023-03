Pensate che usare una bici assistita sia da vecchi? Allora Audi vi libera da ogni dubbio con questa

La pandemia da Coronavirus qualcosa di buono l’ha lasciato. Poco, per carità, rispetto a quanto ci ha tolto. Ma l’ottimismo in fondo è il profumo della vita.

La miccia che ha fatto esplodere il segmento di mercato di bici e monopattini, tutti votati peraltro al green, è stato il lockdown. Da lì in poi l’utilizzo, soprattutto in città, delle due ruote con la pedalata assistita, non si è più fermata.

Un fenomeno dilagante che ha mosso anche molte aziende che vanno per la maggiore, al netto di uno sharing sempre più dominante in questo mercato specifico. Audi è l’ultima casa automobilistica a tuffarsi nelle e-bike, anche se ha scelto di dedicarsi a una nicchia di questo mercato, quello di lusso.

L’azienda tedesca presente sul mercato già dall’inizio dello scorso secolo, partner da tempo immemore del Gruppo Volkswagen ha introdotto una mountain bike elettrica che prende spunti di design dal suo corridore Dakar Rally elettrico RS Q E-tron E2 promettendo specifiche di fascia alta.

Costruita dall’italiana Fantic (Autoblog nota che è basata sull’XMF 1.7) mescola un motore Brose da 250 W (simile a quello della Serial 1 Bash/Mtn di Harley-Davidson) con la batteria Fantic da 720 Wh per fornire una coppia considerevole di 66 ft/lb.

Quattro livelli di assistenza elettrica

Sebbene Audi non fornisca la massima velocità o autonomia in questa fase, il power pack è decisamente più grande dell’unità da 529Wh di Bash/Mtn, che fornisce tra 30 e 95 miglia di autonomia a seconda delle condizioni. Come altre e-bike alimentate da Brose, il modello Audi ha quattro livelli di assistenza elettrica che vanno da una modalità Eco leggera fino alla modalità Boost totale.

Il design del telaio in alluminio utilizza parti decisamente diverse rispetto alla gamma Porsche eBike oltre al motore e alla batteria. Puoi aspettarti freni a disco Braking IN.CA.S, forcella e ammortizzatore Öhlins e componenti Sram per catena, comandi e deragliatore. Il made in Italy trionfa nelle gomme Vittoria e la sella Sella Italia. L’attrezzatura Öhlins offre 7,1 pollici di escursione delle sospensioni rispetto ai 6,7 pollici dell’XMF 1,7.

La mountain bike elettrica Audi è disponibile in tre dimensioni e un solo modello “a tiratura limitata” al prezzo di circa diecimila euro. Praticamente quanto l’eBike Sport di Porsche, qualche centinaia di euro più cara ma niente di più: un prezzo alto dovuto a una batteria monstre e naturalmente il design Audi. Ma in fondo anche l’occhio vuole la sua parte.