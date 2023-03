Fastweb, quando la connessione non funziona, fai subito così: diventerà velocissima

Può capitare di incappare in alcune situazioni in cui la rete Fastweb non funziona come dovrebbe: ecco cosa fare in quei casi.

L’utilizzo tecnologico sempre più vasto e capillare non implica per forza un’approfondita conoscenza dei mezzi che utilizziamo. Anzi, spesso e volentieri gli strumenti tecnologici ci vengono forniti in modo che anche chi capisce poco e nulla possa usufruire dei dispositivi. Questo perché la tecnologia che sta dietro ai device, alle linee telefoniche e alle connessioni fa capo a branche informatiche ed elettroniche che necessitano saperi approfonditi per essere governate. Da qui, dunque, viene l’utilità di sapere cosa fare quando un disservizio ci colpisce.

In molti casi i problemi relativi alla connessione vengono segnalati ai fornitori, i quali si prendono in carico l’onere di verificare e di risolvere il malfunzionamento. Certo, attendere l’attivazione da parte dell’assistenza clienti non è del tutto immediato. Per questo oggi stiliamo una lista di consigli utili per chi si affida ai servizi digitali di Fastweb. L’operatore è tra i più utilizzati, di conseguenza rappresenta quasi una costante nelle nostre case e nei nostri smartphone. Soprattutto in questo secondo caso, ultimamente si stanno verificando un po’ di problemi: la linea non prende come dovrebbe e la connessione risulta più lenta e macchinosa.

Cosa fare se la connessione mobile Fastweb non funziona come dovrebbe

Le segnalazioni principali da parte degli utenti riguardano alcuni problemi specifici. Di solito si tratta di disservizi per quanto riguarda la funzione hotspot, di difficoltà nella portabilità, di malfunzionamenti che riguardano la scheda SIM, chiamate non funzionanti, problemi al 4G e al 5G, difficoltà di connessione a Internet o assenza totale di rete mobile. Di solito i disservizi durano poco, ma può capitare che essi si protraggano diventando davvero fastidiosi. In realtà il consiglio principale è uno solo: controllare se è abilitata la selezione automatica della rete sul nostro smartphone.

Su Android bisogna andare in “Impostazioni“, poi su “Rete e Internet” e da qui selezionare “Rete Mobile“. Tra le impostazioni “Avanzate” troveremo l’opzione da spuntare “Selezione Automatica Della Rete“. Per iOS le cose non sono dissimili: “Impostazioni“, poi “Cellulare” e infine “Rete“. Qui bisognerà verificare che l’opzione “Automatica” sia correttamente attivata. Si può anche controllare la correttezza dell’APN andando su “Reti Mobili“, poi “Nomi Punti Di Accesso“, qui cliccare “+” su “Nuovo APN“. Inserire “Fastweb Mobile” alla voce “Nome” e “apn.fastweb.it alla voce “APN”, mentre il “Tipo APN” sarà “default“. Una volta salvate le impostazioni controllare lo stato del funzionamento della rete.