Pericolo phishing, colpiti i principali circuiti di pagamento digitale: ecco come riconoscere la truffa prima del danno

Il Phishing Scam 3.0 sta mettendo a rischio i dati di milioni di utenti. Il funzionamento è semplice e in grado di ingannare i meno attenti. La rilevazione di questo particolare attacco informatico si deve ad Avanan, società che si occupa di sicurezza informatica.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento vertiginoso della quantità di attacchi online perpetrati da hacker e malintenzionati. I motivi sono due e li conosciamo tutti. In primis l’aumento della mole di dati sensibili e informazioni personali presenti sul web a partire dal lockdown. In seconda battuta il conflitto in Ucraina ha dato il via a una guerra cibernetica parallela tra le trame di Internet.

Adesso arriva una segnalazione da parte di Avanan, società che si occupa di sicurezza informatica in relazione alle piattaforme cloud. L’azienda ha sottolineato come si stia registrando un aumento tangibile di una categoria particolare di attacchi, i cosiddetti “Phishing Scam 3.0“. Questo nuovo sistema utilizzato dagli hacker è molto pericoloso perché fa leva su email e link molto accurate che rischiano di non essere riconosciute da parte degli utenti. Il meccanismo non è nulla di complicato: si fa finta di essere una grande azienda e si riproduce una mail con un collegamento che riporta a un sito su cui ci viene chiesto di inserire dati personali.

Come riconoscere gli attacchi di Phishing Scam 3.0

Negli ultimi due mesi, Avanan è riuscita a rintracciare più di 30mila attacchi di questo tipo perpetrati tramite email. In tutti questi casi, gli hacker si presentavano come aziende estremamente famose e sicure, quali Fedex, Sharepoints, Google Docs, iCloud o PayPal. In uno dei casi associati a quest’ultima società, si è riuscito a scoprire tutto l’iter. Gli hacker hanno creato un account PayPal con un nome che richiama una grande azienda. In seguito, hanno mandato un link di pagamento a una lista di email ottenuta con altri metodi.

Nella descrizione del pagamento viene indicato un numero di telefono da chiamare per bloccare l’addebito, siccome il nostro account sembra essere stato violato. Certo, è difficile credere che un’azienda famosa e strutturata come PayPal possa inviare una mail di notifica per un accesso sospetto abbinata a una richiesta di pagamento. L’insieme del nome popolare e del link che riporta effettivamente al servizio, però, possono essere ganci difficili da riconoscere a primo impatto. Insomma, quando si tratta di web non si è mai troppo cauti.