Arriva Windows 12: ecco chi potrà installarlo, stavolta Microsoft non pensa a tutti

Si è gettato anima e corpo su OpenAi, sta perorando fino all’inverosimile la causa ChatGPT, a tal punto che GPT-4 può essere visionato (gratis) su Bing AI. Ma Microsoft non è solo Intelligenza Artificiale.

E’ stato proprio il gigante di Redmond ad annunciare che il nuovo Bing è in esecuzione su GPT-4, per di più personalizzato per la ricerca. Gli utenti che hanno già utilizzato la nuova anteprima di Bing nelle ultime cinque settimane, hanno già sperimentato una prima versione di questo potente modello.

Poiché OpenAI apporta aggiornamenti a GPT-4 e oltre, Bing beneficia di tutti questi miglioramenti, ma non solo, insieme gli aggiornamenti di Microsoft basati sul feedback della community, un utente Microsoft può essere certo di disporre delle funzionalità di copilota più complete disponibili.

Non c’è, comunque, solo l’Intelligenza Artificiali nei pensieri ed opere di Microsft. La super azienda di Bill Gates. In rete, infatti, stanno trapelando i primi requisiti minimi di sistema per Windows 12 il che, a prescindere dalle indiscrezioni, vuol dire che qualcosa si sta muovendo. Di sicuro.

Deskmodder, noto portale tedesco di settore che già lo scorso febbraio aveva rivelato le prime anticipazione con la certezza che il nuovo sistema operativo di Microsoft verrà rilasciato entro il 2014, ha pubblicato alcune nuove informazioni su Windows 12, indicando una possibile modifica alle specifiche e ai layout del desktop.

Secondo questi rumors il gigante di Redmond continua a muoversi verso un desktop in stile Mac con dispiacere dei vecchi utenti Windows, con un layout più curato e icone più semplici. La barra di ricerca, per esempio, si troverebbe ora in alto al centro, affiancata dagli indicatori della batteria, Wi-Fi e audio sulla destra, oltre a widget come meteo o notizie sulla sinistra.

Un desktop basatto su ChatGPT

Anche l’orologio/data sarebbe stato spostato nella sezione in alto a destra, lasciando la barra delle applicazioni esclusivamente per le icone delle app e il menu Start, nuovamente centrati. Non sarebbe sorprendente vedere la ricerca basata sull’intelligenza artificiale direttamente integrata in Windows.

Microsoft, ormai non ci sono più dubbi, sta puntando forte sull’intelligenza artificiale, quindi un desktop basato su ChatGPT non sarebbe stravagante immaginarlo e finché i risultati sono veloci e buoni, perché no. Ma per coloro a cui piace il vecchio stile di Windows, ogni speranza non è persa.

Molto probabilmente ci saranno impostazioni di personalizzazione, dal momento che Deskmodder ha indicato che l’orologio/la data possono essere disabilitati, il che significa che anche più aspetti del sistema operativo potrebbero essere personalizzabili. E se la personalizzazione non è abbastanza ampia, un utente potrebbe contare sui modder per creare strumenti eccellenti in grado di superare molte, chissà se tutte, le limitazioni.