Philips sempre più a braccetto con il benessere: il nuovo dispositivo ti riuscirà davvero a curare

L’esplosione delle call durante lockdown e post pandemia da coronavirus, l’utilizzo dello smartphone sempre più strumento lavorativo, impone anche fra i gadget una qualità estrema anche per il benessere del nostro corpo.

Se si parla di TP Vision, il nome probabilmente non vi suggerisce molto, ma se invece usiamo Philips le cose cambieranno sicuramente. La prima è l’azienda che ha preso il controllo dell’ex società olandese e tra le sue ultime uscite sta attirando l’attenzione il nuovo Philips N7808.

L’ultima proposta di Philips arriva sotto forma di cuffie in-ear, questa volta con delle caratteristiche molto particolari, in quanto pensate per non dare fastidio prima di coricarsi e allo stesso tempo per favorire il sonno e controllare il sonno. Un dispositivo pensato soprattutto per chi va al letto con le cuffie.

Succede un po’ a tuti di ascoltare la musica con le cuffie al letto. Ma, cercando di stare comodi, ecco quei problemi che ci attanagliano quando si trattava di posizionare la testa. Con le Philips N7808, tutto questo non ci sarà più.

Le cuffie, infatti, sono progettate in collaborazione con Kokoon con l’obiettivo di ridurne al minimo le dimensioni, grazie ad un riposizionamento dei loro componenti interni. L’obiettivo è che quando li abbiamo sul letto non diano fastidio. Concept tanto semplice quanto desiderabile.

Sensori destinati al monitoraggio del sonno

Con uno spessore di soli 6 mm, infatti, e grazie all’uso di driver ad armatura bilanciata, i nuovi auricolari Philips garantiscono una comodità che dura per tutta la notte. Ma non tutto è design.

L’azienda olandese, infatti, ha fatto uno sforzo nel funzionamento di questi Philips N7808 e quindi includono una serie di sensori destinati a monitorare il ritmo del sonno dell’utente per adattare l’audio e attenuarlo automaticamente mentre l’utente dorme si sta addormentando. Le Philips N7808, infatti, funzionano con l’applicazione Kokoon e sono responsabili della misurazione del sonno e del suo controllo, il tutto tramite accelerometri e un minuscolo cardiofrequenzimetro ottico situato all’interno dell’auricolare, che emette luce sulla pelle e misura la dispersione della luce stesso nel flusso sanguigno corporeo.

Le specifiche si completano con l’autonomia fino a 10 ore di utilizzo offerta dalla sua batteria e la compatibilità con servizi di streaming come Apple Music, Audible, Spotify, You Tube, nonché con le applicazioni Calm e Headspace o App Kokoon. Le cuffie della Philips sono per il momento preordinabili a circa 175 euro. Le prime spedizioni dovrebbero partire ad agosto 2023.