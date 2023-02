Agenzia delle Entrare Down, truffatori e furbetti inviano e-mail e SMS di phishing a valanga: come riconoscerli

L’Agenzia delle Entrate è sotto attacco. Il sito web non funziona ed è in corso una campagna di phishing. Ecco cosa sta accadendo.

Internet ha oramai pervaso tutti gli ambiti della nostra vita. La nostra quotidianità è dominata dal rapporto che abbiamo con i nostri dispositivi elettronici, smartphone, tablet, notebook o personal computer che siano. Sulla stessa onda a lungo ci si è interrogati sulla possibilità di trasferire sul web tutte le funzionalità utili alla pubblica amministrazione, soprattutto dal punto di vista degli investimenti necessari per mettere in atto questa rivoluzione. La trasformazione digitale, in Italia, è tutt’altro che realizzata, ma si prosegue su questa strada.

La digitalizzazione dei servizi di pubblica amministrazione concede molti vantaggi, come l’accesso immediato e rapido ad informazioni importanti, l’invio e la verifica di documenti, la consultazione del proprio stato delle cose in relazione ai servizi. Insomma, sembra qualcosa di cui non si potrebbe fare a meno. Com’è ovvio che sia, però, esiste anche un altro lato della medaglia. La presenza in rete di dati sensibili e informazioni personali scatena gruppi di malintenzionati che con il digitale ci sanno fare. Il rischio e la portata degli attacchi informatici, sotto questo punto di vista, aumentano a dismisura.

Il down dell’Agenzia delle Entrate, sta succedendo qualcosa di grosso

Provando ad andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il sito restituiva messaggi di “Pagina non trovata“, sentenziando un disservizio diffuso. Non sono state rilasciate troppe informazioni, ma da quel che si è riuscito a scoprire il malfunzionamento è partito durante la notte ed ha colpito gli impianti digitali del servizio. Una volta appurata la fonte, ci si è mossi subito per far ripartire tutto piano piano. Nella mattinata del 10 febbraio, più o meno verso le 11, il problema è stato risolto. Ma non è tutto ciò che è accaduto.

Nello stesso lasso temporale, infatti, l’Agenzia delle Entrate è stata vittima di un attacco massiccio di phishing. Obiettivo di questa campagna di criminalità informatica è stata la creazione di siti web simili a quello originale su cui gli hacker speravano di recuperare le informazioni inserite dagli utenti meno attenti. In realtà l’attacco è partito il 6 febbraio con una serie di mail con oggetto “Avviso Raccomandata“. Come in tutti casi di attacchi informatici di questo genere, bisogna stare molto attenti nell’appurare la fonte di questi messaggi, per evitare che i nostri dati finiscano in mano ai malintenzionati.