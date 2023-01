Problemi a ricordarti dove hai parcheggiato? Con WhatsApp è tutto risolto, ecco come

A chi non è mai capitato di parcheggiare l’automobile e non ricordare poi dove l’ha messa? E’ successo sicuramente a tutti, soprattutto a chi per varie esigenze non la prende tutti i giorni e quindi è destinato a dimenticarsene quasi sicuramente.

Naturalmente per evitare di scordare il posto in cui abbiamo parcheggiato l’automobile, magari dopo aver girato tantissimo prima di trovare un buco per la macchina ed aver posteggiato un minuto prima dell’inizio di un film, quindi di cosa, esistono moltissime soluzioni delle quali si può usufruire.

Ad esempio, alcune case automobilistiche dotano le loro automobili di sistemi di connessione GPS, satellitare o web, collegando tutti i sistemi della macchina ad una applicazione che ti dice sempre dove si trova e lo stato in cui si trova. Si tratta di sistemi di localizzazione che ovviamente non si limitano a dare la posizione dell’automobile, ma avvertono anche se hai lasciato la macchina aperta, se i finestrini sono chiusi a dovere, e via dicendo.

Ovviamente questi sono sistemi a pagamento che, sebbene per un periodo possono essere forniti a titolo gratuito, giocoforza prima o poi devono essere pagati in abbonamento. Naturalmente non a tutti va di pagare per un servizio che si va ad aggiungere ai tanti costi relativi alla propria automobile (bollo, assicurazione, manutenzione, benzina etc) e che soprattutto in questo periodo di austherity rappresenta un lusso del quale si può tranquillamente fare a meno. Eppure per chi ha poca memoria è necessario lo stesso cercare un modo per ricordare dove si è parcheggiata l’automobile senza andare nel panico.

In questo senso viene in aiuto WhatsApp, che in qualche modo è strettamente legato alla nostra automobile ed al posto in cui è stata parcheggiata l’ultima volta che la abbiamo presa.

WhatsApp ti aiuta a ritrovare l’auto

In realtà il sistema con cui WhatsApp può aiutare a ritrovare l’automobile è molto semplice: una volta parcheggiata l’automobile, soprattutto se ci troviamo in un luogo che non è quello dove abitiamo e quindi non conosciamo bene i dintorni, possiamo inviare un messaggio a un amico, o a noi stessi, indicando precisamente il posto in cui l’automobile è parcheggiata.

Ci sono persone ad esempio che utilizzano i gruppi WhatsApp per “comunicare con se stessi“, e quindi sono gruppi con un solo partecipante, dove scrivere delle cose a mo’ di appunti in modo da fissarli senza doverli tuttavia tenere a mente.

Si tratta sicuramente di un espediente poco convenzionale ma di sicuro può essere molto utile per non perdere l’auto e, magari, denunciarne il furto senza che sia mai avvenuto.