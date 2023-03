Raffreddamento a liquido su smartphone: da un’idea assurda ad un concept innovativo

Una delle idee top della MCW fa riflettere. La domanda sorge spontanea: quanto sarà realmente utile?

L’esplosione dei cellulari di nuova generazione, quelli col touch e funzioni sempre più innovative arriva a un punto di svolta. Pieghevoli e rollable potrebbero essere il futuro. Ma OnePlus vuole andare oltre.

L’azienda di Shenzhen produttrice di smartphone di proprietà di BBK Electronics ha scelto proprio il Mobile World Congress Barcellona 2023, la fiera più significativo del settore della connettività mobile, per portare qualcosa di nuovo. Di mai visto prima.

“Trasmettendo una visione audace del futuro, il concept di OnePlus 11 fonde un design accattivante con una tecnologia all’avanguardia nel settore”. Il colosso di Shenzhen spiega così l’idea di un nuovo smartphone basato sulle immense possibilità offerte dall’innovazione tecnologica. “Per coloro che amano l’innovazione – dicono i cinesi – il concept di OnePlus 11 è la forma di ciò che sarà il futuro”. Et voilà, il primo smartphone con raffreddamento a liquido è servito.

Finora questa tecnologia si è rivelata performante soprattutto per quanto riguarda i PC, ma la visione di OnePlus è quella di rendere il raffreddamento a liquido utile per i cellulari. Secondo l’azienda di Shenzhen il cellulare è inserito dentro una scocca unibody in vetro. La cover posteriore trasparente offre una visione affascinante del micro liquido che scorre attraverso i tubi. L’angolo in vetro, estremamente curvato per ridurre lo spessore delle mascherine, ottimizza lo spazio interno.

Una via lunga da percorrere

Ispirata all’arte degli orologi di lusso e utilizzata in un’incisione guilloché all’avanguardia nel settore, questa tecnica decorativa conferisce alla fotocamera posteriore un’eleganza senza tempo. Il raffreddamento a liquido all’avanguardia consente il raffreddamento e il gameplay sui dispositivi mobili di nuova generazione. Eccezionale rispetto alle soluzioni di raffreddamento passivo, offre prestazioni refrigerate alla perfezione.

Per il OnePlus 11 saranno utilizzate due micropompe piezoelettriche, in ceramica, di livello industriale, nate per far circolare il liquido di raffreddamento blu ghiaccio sul cellulare, occupando uno spazio inferiore a 0,2 cm³. “Sia il peso che lo spessore del telefono – puntualizzano da Shenzhen – sono ridotti al minimo”.

C’è da dire che il concept dell’OnePlus 11 va inquadrato proprio in questa sì innovativa tecnologia, ma resta pur sempre ancora un concetto, non ancora effettivamente funzionante. Il modello presentato presente in fiera utilizza dei LED per mostrare il modo in cui il liquido dovrebbe scorrere lungo il sistema di dissipazione attivo. OnePlus andrà avanti per questa strada, sicuramente, ma la via del raffreddamento liquido è ancora lunga da percorrere.