WhatsApp, ora puoi inviare anche delle newsletter: funzione strabiliante, basta fare così

Come avevamo già anticipato su NewsCellulari.it, WhatsApp conferma l’arrivo delle newsletter tra le sue nuove funzionalità.

Al giorno d’oggi è normalissimo mettere la mano in tasca per cercare il cellulare, tirarlo fuori e sbloccarlo. Il gesto è automatico, guidato quasi dall’istinto, anche se magari privo di scopo. Quante volte capita di dare un occhio allo smartphone senza che ci siano notifiche, ma solo per abitudine? A pensarci, questo è il risvolto principale di una rivoluzione che oramai abbiamo imparato a integrare nella nostra quotidianità. In realtà si tratta di una svolta epocale, che segue le nuove forme di socialità nate con i social network.

D’altronde chi non ha WhatsApp? L’applicazione del gruppo Meta, lo stesso di Instagram e Facebook con a capo Mark Zuckerberg, è tra le più utilizzate al mondo. Il servizio di messaggistica istantanea connette miliardi di persone da 60 Paesi diversi, e ogni giorno offre l’ambiente per le nostre conversazioni. L’app, però, ha subito anche dei risvolti “business” per chi volesse utilizzare gli strumenti di WhatsApp in maniera professionale per il lavoro. Una delle recenti novità dell’applicazione, di cui parleremo oggi, va in questo senso, tentando di unire la vocazione al business col pragmatismo della creazione di una community.

Arrivano le newsletter su WhatsApp, per ora in fase beta

Qualche giorno fa, proprio su NewsCellulari.it, abbiamo riportato la notizia di alcune tracce trovate nel codice di una delle ultime beta di WhatsApp. In realtà la scoperta è del solito gruppo di programmatori di WABetaInfo, che da sempre scandagliano le versioni test di WhatsApp in cerca delle future implementazioni. Ad ogni modo, quelle che sembravano essere indicazioni generiche, nella nuova versione 2.23.5.8 diventano realtà. Nell’app WhatsApp Beta aggiornata appunto a questa versione sono spuntate fuori le newsletter di cui tanto si era chiacchierato nei giorni precedenti.

Questa nuova funzionalità ovviamente potrà migliorare l’esperienza d’uso dell’applicazione, consentendo comunicazioni commerciali e non, e modulando l’utilizzo di WhatsApp sulle community. L’introduzione delle newsletter, come sottolineato, è ancora in fase beta, dunque di test. Ma si fa sempre più probabile un arrivo nell’applicazione destinata agli utenti finali in forma definitiva. Si potrà accedere alla nuova funzione della schermata Stato, e da qui potremo decidere chi seguire e da chi ricevere le comunicazioni periodiche. Insomma, ci troviamo di fronte all’ennesima rivoluzione: noi non vediamo l’ora di provare questa nuova funzionalità.