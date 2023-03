RedMi Note 12, non solo moda: ecco perchè è lo smartphone che ora vogliono tutti

Xiaomi torna sulla sua serie di punta, quella che ha segnato il maggior numero di vendite: ecco le 4 versioni di Redmi 12. Sorpresa positiva il prezzo, che rimane uguale a quello di uscita degli scorsi modelli. Hardware e software della nuova generazione di smartphone Xiaomi puntano sul comparto fotografico.

Da quando Xiaomi si è presentata in Italia come brand di smartphone economici, la vera forza trainante a livello economico della proposta del produttore cinese è stata Redmi. Questa serie di smartphone ha saputo conquistare moltissimi italiani grazie al suo connubio tra qualità e prezzo. Ora ci troviamo di fronte all’uscita della serie Redmi Note 12, la quale sorprendentemente viene lanciata con gli stessi prezzI del Redmi Note 11 al day one.

Certo, non si tratta dei capolavori che si meritavano di entrare di diritto nella liste dei best buy di Xiaomi, ma di certo questa serie ha molti pro correlati al suo prezzo. Le varianti sono quattro: Redmi Note 12, che si trova a 199€, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5g e Redmi Note 12 Pro+ 5G, il più completo, che costa 499€. Quest’ultimo è la punta di diamante della serie, e presenta caratteristiche molto interessanti sia sul lato software sia sul lato hardware, sempre considerando un aspetto fondamentale la fotocamera.

Redmi Note 12: la nuova serie di Xiaomi costa poco ma funziona alla grande

Il Redmi Note 12 Pro+ 5G ha un display AMOLED Dolby Vision da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La ricarica è rapidissima, fissata a 120 Watt, mentre nota di merito ai sensori fotografici: la principale è da 200 megapixel con tanto di Isocell HPX di Samsung, poi la ultra wide da 8 megapixel e la macro da 2 megapixel. Il processore è un MediaTek Dimensity 1080 che gira su 8 GB di RAM LPDDR4X e una capacità di archiviazione che si attesta sui 256 GB UFS 2.2. Il dispositivo dovrebbe ricevere aggiornamenti per 3 anni per il sistema e 5 anni per la sicurezza.

Un gradino sotto c’è il Redmi Note 12 Pro, che manca del “+” nel nome e anche del sensore da 200 megapixel, sostituito da un IMX766. Parlando di prezzi, la versione Pro+ 5G si trova a 499,90€, mentre quella Pro 5G in base alla configurazione varia tra 399,90€ e 449,90€. Redmi Note 12 5G in 4+128 GB si trova a 299,90€, mentre il Redmi Note 12 “base” 4+64 GB costa 229,90€ e il suo omologo nella variante 4+128 GB a 279,90€.