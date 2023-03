Dal Walkman al giradischi: tutti i gadget e i nuovi dispositivi che ci fanno impazzire

Giradischi, walkman, radio: alcune chicche del passato non sanno tramontare. Ecco le nuove versioni disponibili sul mercato. Sono dotate tutte di WiFi e Bluetooth e hanno tecnologie che spingono verso la qualità del suono. Il prezzo di questi pezzi vintage rivisitati può arrivare ad essere elevato, sottolineando l’esclusività di questi prodotti.

Oggi ci viene normale tirare fuori il cellulare dalla tasca per ogni evenienza. Se vogliamo ascoltare musica, l’iter è semplicissimo. Tuttalpiù ci sarà da connettere i nostri auricolari che hanno design minimal e che si collegano tramite Bluetooth. Gli ingressi da 3.5 mm per i jack audio sono quasi completamente scomparsi tra le caratteristiche dei dispositivi che utilizziamo. Per usufruire della musica basta fare “tap” su una delle applicazioni disponibili: Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube, e tutte le altre.

Il viaggio tecnologico che ha portato a questo è stato capace di farci scoprire strumenti diversi fra loro che hanno avuto il merito di riuscire a diventare iconici per svariati motivi. Sony nel 1979 rilasciava il TPS-L2, il suo primo modello di walkman. Si trattava dell’inizio di un’esperienza totalmente innovativa per i consumatori di tutto il mondo, e lo dimostrano anche i dati: da lì in poi, infatti, Sony ha venduto qualcosa come 400 milioni di cd, musicassette e lettori. Il digitale, poi, ha messo fine a questo dominio dal 2010.

Il vintage che ritorna di moda: riprodurre musica sui nuovi dispositivi di una volta

Il vintage, si sa, è sempre di moda. Così alcune aziende si sono concentrate per portare sui mercati alcune versioni rivisitate degli iconici device di un tempo. Ecco dunque l’NW-A306, il nuovo walkman di Sony. Si tratta di un lettore mp3 che si basa su Android, con dimensioni molto inferiori a uno smartphone: la diagonale del display touch è di 3,5 pollici. WiFi, Bluetooth, 20 GB di memoria espandibile tramite microSD e, soprattutto, amplificatore S-Master HX per una qualità eccezionale del suono, tutto a circa 330€.

Il ritorno dei vinili ha portato alla ritrovata popolarità dei giradischi: il Block PS-100+ costa quasi 1600€ ed è uno dei migliori reperibili sulla piazza, sia per qualità che per estetica, con il suo tappetino antiscivolo in feltro, peso anti-skating e altre chicche. La (nuova) vecchia radio torna con la Teufel One M, che si trova a circa 400€. Anche qui: WiFi, Bluetooth, subwoofer, più tutte le principali piattaforme digitali per riprodurre musica.