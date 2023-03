ROG Phone 7 | Lo smartphone definitivo sta arrivando, ormai manca poco davvero

Apple, Samsung e Xiaomi, i tre brand che vanno per la maggiore, hanno già giocato a carte scoperte e si rifaranno vivi, in tutto il loro splendore nel secondo semestre del 2023. Ma nel frattempo, occhio ad Asus.

L’azienda di Taipei, da sempre nota per le sue eccellenti schede madri e video, lettori ottici, e pc portatili accessori per il networking come modem/router o per computer, continua a puntare sui suoi smartphone.

Un po’ all’improvviso, un po’ a sorpresa (calcolata), Asus ha annunciato di recente un evento di lancio a metà aprile, per svelare ciò che ancora non sappiamo del ROG Phone 7. Ha colpito tutti, però, la tempistica, visto che i tempi rispetto alle indiscrezioni sono stati anticipati.

Il colosso di Taiwan ha mantenuto la sua serie di smartphone “Republic of Gamers” negli ultimi anni e sono stati alcuni dei rilasci definitivi per i giocatori focalizzati sui dispositivi mobili grazie all’hardware intelligente e alle innumerevoli modifiche al software.

L’anno scorso, Asus ha raggiunto il ROG Phone 6, che ha fatto il suo debutto nel luglio 2022 con il supporto per il veloce Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, un nuovo display a 165Hz e molto altro. E ora?

Cosa sappiamo del ROG Phone 7

Per il momento c’è un annuncio ufficiale, direttamente sul account ufficiale Twitter. Che ha confermato l’evento di lancio del 13 aprile per il suo marchio ROG. Una data che servirà ad Asus per trasmettere un evento a livello globale, visto che ci sarà la diretta streaming, su YouTube, per il ROG Phone 7, prevista per le 8:00 ET. Cosa sappiamo del ROG Phone 7?

Sono in tanti a pensare che Asus abbia deciso, probabilmente, in fondo fino al 13 aprile non ci sarà nessuna ufficialità, che arriverà un aggiornamento al chip, per cui si passerà dal veloce Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm allo Snapdragon 8 Gen 2, così come lo storage, possibilmente a UFS 4.0.

Sarebbe lo stesso concept già visto nella strategia non solo di Samsung con il suo Galaxy S23 Ultra, ma anche OnePlus 11: questi due combinati porteranno sicuramente un notevole aumento di velocità a qualsiasi dispositivo e saranno messi a frutto su un telefono incentrato sui giochi. La speranza di molti gamer è che il gigante di Taipei segua tanto le orme di Samsung e OnePlus, ma anche di Google e Oppo, tutti concentrati a fornire un supporto software più lungo. Il 13 aprile, comunque, tuto sarà svelato.