Samsung lo farà così: nessuno ci aveva ancora pensato, ed è geniale, ne vorrete sicuramente uno

Di pieghevoli ce ne sono tanti ma Samsung cambia tutto così, dimostrando di essere sempre l’azienda numero uno in questo segmento di settore.

E’ la stata la prima a credere ciecamente in un futuro pieno di smartphone pieghevole, ha trasformato questa idea in un fatto concreto nel presente, prendendosi la leadership di questo segmento di settore. Ora Samsung alza l’asticella.

Online stanno spuntando un po’ da tutte le parti del globo i primi leak su uno dei foldable del colosso di Seoul che ha piacevolmente colpito molti utenti per la sua vocazione all’imaging, per le misure, perché è diventato subito trendy soprattutto fra i giovani.

Mancano meno di sei mesi alla presentazione ufficiale dei dispositivi della serie Galaxy Z di prossima generazione, che Samsung ha deciso di rilasciare come tradizione ad agosto, un mese prima di fatto di Apple. Le prime indiscrezioni, a quanto pare molto credibili, arrivano su caratteristiche e design.

Sammobile rivela ulteriori informazioni sul Galaxy Z Flip 5, prima fra tutti la grande novità di un display enorme di copertura. Secondo il tipster SuperRoader, infatti, il display della cover del Galaxy Z Flip 5 potrebbe essere diviso in due parti. Un display più piccolo può essere visto accanto alla sua configurazione a doppia fotocamera, che mostra l’orologio, il livello di carica della batteria e gli Emoji AR. Un display molto più grande (3,4 pollici) potrebbe coprire il resto della parte anteriore del telefono quando è piegato e, secondo quanto riferito, le sue proporzioni sono 1:1.038.

Se così fosse, il concept è quello di portare il Galaxy Flip 5 a un livello di un quadrato, o giù di lì. Questo perché? Probabilmente per facilitare l’esperienza di un utente per le notifiche, le impostazioni rapide e i widget, senza dover necessariamente aprire il pieghevole di Samsung.

Come cambia il design

Il nascituro del gigante sudcoreano potrebbe anche raddoppiare le performance della fotocamera, su cui Samsung spinge forte. Un’altra indiscrezione per il Galaxy Flip 5 riguarda il design, che cambierebbe con il nuovo pieghevole rispetto ai suoi predecessori.

Dai leak fuoriusciti si può supporre che i lati del Galaxy Z Flip 5 sembrerebbero piatti e gli angoli arrotondati. Grazie alla presunta cerniera a forma di goccia d’acqua, il foldable di Samsung dovrebbe essere ripiegato completamente piatto, senza spazio tra le due metà del dispositivo. Secondo il tipster IceUniverse, il lettore d’impronte potrebbe essere ancora posizionato lateralmente e avere una classificazione IPX8 per la resistenza all’acqua. Più stretto il display interno rispetto al Galaxy Z Flip 4.

Sempre IceUniverse ha anche accennato al fatto che il Galaxy Z Flip 5 sarà dotato di una nuova tecnologia touch, senza però fornire indizi al riguardo. Lo smartphone di Samsung dovrebbe presentare uno schermo pieghevole con quasi nessuna piega visibile, un sensore della fotocamera principale più grande, il processore Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy e una maggiore durata della batteria. Almeno questo le ipotesi più accreditate, per tutto il resto bisogna aspettare agosto, o giù di lì.