Samsung prende in giro i suoi utenti? Foto ritoccate dalle AI, le sue fotocamere non sono poi così speciali

Quanto pesa l’intelligenza artificiale negli scatti di Samsung? Fotografando un’immagine, qualcuno ha dimostrato che i dettagli sono inventati.

Le tecnologie applicate ai nostri strumenti si innovano costantemente. Oggi, poi, viviamo un momento di grande popolarità, sia in senso positivo che in senso negativo, del tema dell’intelligenza artificiale. Gli strumenti di IA ci sembrano del tutto innovativi, quasi futuristici, quando in realtà siamo abituati ad utilizzarla inconsapevolmente fin da quando abbiamo iniziato a usare gli strumenti informatici. Le applicazioni dell’intelligenza artificiale sono pressoché infinite: creazione di contenuti, rilevazioni, analisi, comportamenti nei videogiochi, e anche correzione di fotografie.

A qualcuno sarà capitato di aver acquistato uno smartphone con una telecamera posteriore che, sulla carta, sembrava quasi professionale. I Megapixel, però, non sono da soli un indicatore della qualità delle foto scattate dal dispositivo. A coadiuvare questo sistema ci deve essere la presenza di un software in grado di ritrarre soggetti nitidi e ricchi di dettagli. Qui, in realtà, qualche anno fa è partita la controversia, specialmente nei confronti degli smartphone Samsung. Quanto pesa l’intelligenza artificiale sulla qualità finale delle fotografie degli strumenti della casa coreana? A detta di molti, infatti, i dettagli delle immagini non rispecchierebbero la realtà ma semplicemente un’elaborazione da parte dell’IA dello smartphone.

La luna al centro del dibattito: i dettagli sono veri o falsi?

Il tutto è partito con un esperimento di un utente Samsung, il quale ha preso un’immagine della Luna online e l’ha modificata, sfocandola e ridimensionandola, in modo da rendere i dettagli irriconoscibili. Spegnendo le luci, ha provato a fotografare l’immagine con il suo Samsung S21 Ultra con lo zoom. Il risultato è stata un’immagine nitida e chiara con tutti i dettagli. Qui la domanda sorge spontanea: come fa lo smartphone a riportare dettagli che non sono presenti nell’immagine originale?

La conclusione è piuttosto ovvia: i software degli smartphone Samsung fanno affidamento sull’intelligenza artificiale per “ipotizzare” cosa ci sia nell’immagine e riprodurne i dettagli, a scapito del realismo della foto. Si tratta di un imbroglio, a tutti gli effetti. Di contro, c’è anche da dire che la Luna è sempre la stessa, e spesso è fotografata. Uno smartphone non è lo strumento adatto per ritrarla, ma chiunque volesse farlo si ritrova con un’immagine che è quantomeno una fedele riproduzione del nostro satellite.