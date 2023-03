WindTre chiude, emorragia di utenti che migrano, la fine sembra segnata: ecco il colpevole

Un calo importante nelle utenze WindTre potrebbe portare a decisioni disastrose per l’azienda di telecomunicazioni. Gli ultimi dati del gruppo CK Hutchison riportano una significativa emorragia di clienti. Ecco cosa sta succedendo e perché WindTre perde danti clienti.

Sono arrivati poco tempo fa i risultati finanziari relativi all’anno scorso, il 2022, tra i quali si possono ritrovare anche quelli di WindTre. I risultati sono stati diffusi in concomitanza con una data che è abbastanza importante per il brand: il 16 marzo di tre anni fa, infatti, veniva lanciato sul mercato il marchio WindTre che andava ad unire 3 Italia e Wind. Un’analisi attenta dei dati però, ricorda come ci siam poco da festeggiare dalle parti di Hong Kong, dove ha sede la holding che detiene la proprietà di WindTre.

Le performance, infatti, sono state di molto inferiori all’attesa, peggiorando rispetto allo stesso periodo preso in esame un anno prima. Il gruppo CKH sostiene che questi dati siano comprensibili alla luce dell’andamento del mercato generale in Italia, che rimane difficoltoso. Fatto sta che il Gruppo 3, a livello europeo, è riuscito a portare un incremento del 3% di nuovi clienti, con un trainante +6% sul solo territorio del Regno Unito. In generale, il Paese in cui la holding ha più difficoltà rimane proprio l’Italia, in cui soffre su tutti gli indicatori.

WindTre rischia la chiusura: i dati finanziari in Italia sono del tutto negativi

Esploriamo i dati per cercare di comprendere che cosa WindTre ha potuto rilevare dalla lettura dei dati fornita da CKH. Parlando di utenze mobili, al 31 dicembre 2022 la customer base dell’operatore si attestava sui 20,16 milioni. Il calo, qui, è dell’1% rispetto ai primi sei mesi dello stesso anno, quando si avevano 20,353 milioni di utenze attive. Confrontando il dato con l’anno precedente, invece, si rileva che all’epoca gli utenti erano 20,7 milioni: il calo, dunque, si attesta sul 2%.

Un altro dato importante è quello relativo alle utenze mobili “attive” dell’operatore. In questo ambito rientrano tutte le utenze che hanno generato dei ricavi effettuando una chiamata in arrivo, in uscita o un servizio dati nei tre mesi precedenti. Il dato di questi utenti attivi riporta 18,817 milioni, calo dell’1% rispetto all’anno precedente e del 2% rispetto al primo semestre del 2022. Insomma, i dati non possono essere certo rassicuranti per i proprietari dell’operatore WindTre. A quanto pare, però, non ci saranno conseguenze immediate sconvolgenti: bisognerà attendere le prossime mosse.