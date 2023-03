Samsung realizza un nuovo concetto di foldable: già richieste alle stelle, nessuno farà di meglio

Chissà che non siano gli ultimi leak a risolvere quello che è diventato a tutti gli effetti il rebus-Samsung.

Di certo il colosso di Seoul deve svelare almeno una doppia gamma di nuovi smartphone per il 2023. Fino a qualche mese l’eventuale terza era una possibilità. Remota, ma pur sempre possibilità. A quanto pare questa possibilità non ci sarà. Almeno stando al tweet del leaker Yogesh Brar, abbastanza sicuro in uno dei suoi cinguettii di qualche giorno fa.

“Non c’è nessun Galaxy S23 FE nella catena di sviluppo a differenza di quanto hanno indicato le recenti indiscrezioni. Samsung sta invece lavorando su Z Fold 5 e Flip 5 migliorati insieme a un Tri-Fold che potrebbe finalmente essere spedito quest’anno”. La fermezza di questo posto, innanzitutto trova conferma in altri leaker, poi viene suffragato da altre indiscrezioni.

L’autorevole Roland Quandt era stato il primo a evidenziare la strategia di Samsung, quella di puntare sulla continuità dei concept dell’anno precedente o sui medio gamma più recenti, piuttosto di rischiare di cannibalizzare il mercato con i “nuovi arrivi”.

Anche la stampa specializzata comincia a cavalcare quest’onda: “Un’altra settimana, un’altra voce contraddittoria riguardante la morte o la resurrezione della mitica linea Samsung Fan Edition. Questa volta è una brutta notizia: a quanto pare il Galaxy S23 FE non si farà”. Anche GSM Arena, citando proprio Bar, convinta che il rebus verrà risolto in questa maniera, ossia la non uscita del Sansunf FE. Sempre più rumors fanno rumore, d’altronde: si dice che la società coreana stia lavorando su un dispositivo “Tri-Fold”, e questo “potrebbe finalmente essere spedito quest’anno”. Questa è la tipica notizia “grande se vera”, dal momento che negli ultimi anni abbiamo praticamente avuto pieghevoli a cerniera singola. Potrebbe dunque essere questa la sorpresa che ha in serbo Samsung.

Si scrive smartphone, si legge tablet

Le intenzioni del colosso di Seoul sarebbe quella di sviluppare la versione definitivo di un pieghevole a doppia cerniera, in tre parti, simile a quelli presentati da Samsung Display all’ultimo CES di Las Vegas, a gennaio.

Sviluppare questa idea significherebbe inevitabilmente abbandonare la pista del Samsung FE, a beneficio di un segmento di mercato dove Samsung, nonostante un’agguerrita concorrenza, è da sempre la numero uno per distacco.

Un ipotetico Samsung pieghevole a tre pieghe e a due cerniere permetterebbe a uno smartphone di diventare praticamente un tablet. Inoltre il gigante di Seoul ha già presentato il suo schermo OLED a tre pieghe un paio di anni fa, quindi si troverebbe un pezzo avanti verso questo obiettivo. Tant’è. Le certezze ad oggi sono i Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5, con sempre più probabile processore Snapdragon 8 Gen 2, e una nuova cerniera. Il resto verrà da sé.