Se lo vedete sopra casa non mettevi paura, non sono alieni ma il vostro nuovo servizio

Vuoi per un successo tanto storico quanto rivoluzionario, vuoi un fenomeno assolutamente globale in grado di far abbassare la saracinesca di molti negozi fisici, il mondo dell’e-commerce sta cambiando.

In pratica la profezia di Jeff Bezos, che ai tempi di Amazon aveva assicurato che in quattro-cinque anni ci sarebbero stati i droni robot come “postini”, si è avverata. Qualche anno di ritardo lo si lascia passare all’ex numero uno di Amazon.

Ma non è un fenomeno prettamente dell’e-commerce numero uno al mondo, sono sempre più le startup a rilasciare droni in grado di soddisfare le esigenze di un mercato in grande evoluzione. Tra questi c’è Zipline, che afferma di essere sulla buona strada per completare circa un milione di consegne entro la fine dell’anno.

Entro il 2025, più precisamente, la compagnia prevede di operare più voli della maggior parte delle compagnie aeree, un’impresa che intende realizzare grazie al suo drone di nuova generazione.

Si chiama Platform 2 o P2 Zip, è costituito da due veicoli autonomi che lavoreranno all’unisono tra loro per consegnare pacchi, che pesano 8 libbre, poco più di tre chili e mezzo. Il primo è un UAV in grado di completare un volo di 10 miglia in circa 10 minuti.

Quando arriva a destinazione, P2 Zip si libra a circa 300 piedi da terra e schiera il suo aiutante, un adorabile “droide di consegna completamente autonomo”.

Quest’ultimo scende dalla sua controparte utilizzando un laccio e lascia cadere delicatamente il pacco. Secondo Zipline, P2 Zip è quasi silenzioso in volo, producendo un suono che secondo la compagnia è simile al fruscio delle foglie nel vento e abbastanza preciso, grazie al suo compagno droide, da consegnare pacchi in aree piccole come tavoli da patio e gradini d’ingresso.

24 miglia da un molo a un altro

Per consegne più distanti, il P2 Zip può volare fino a 24 miglia solo andata da un molo all’altro, caricandosi in ogni stazione di attracco prima di completare la tappa successiva del suo viaggio e raccogliere nuovo carico. La stazione di ricarica del drone sembra qualcosa di fantascientifico.

È dotato di uno scivolo per il droide di consegna per entrare nell’edificio a cui è collegata la stazione e quella che sembra una rete per catturare uno dei droni se cadono. La società ha dichiarato alla CNBC che la configurazione di un dock P2 Zip richiede tanto tempo quanto l’installazione di un caricabatterie per veicoli elettrici. Prevede ristoranti e ospedali che installano il dock per consentire la consegna rapida di cibo e prescrizioni.

Zipline ha già alcuni clienti desiderosi di testare il P2 Zip, tra cui la catena di ristoranti Sweetgreen, Intermountain Health a Salt Lake City, Michigan Medicine e Multicare Healthcare nello Stato di Washington.