Gmail + AI, una bomba assoluta: ora non avrai più bisogno di nulla, ecco come ti svolterà lavori lughi e noiosi

La corsa all’applicazione delle intelligenze artificiali tocca anche il gigante Google: ecco come cambieranno i suoi servizi. L’aumento di produttività sarà notevole con Gmail e Documenti che saranno coadiuvati da due IA chiamate Bard e Sparrow.

L’innovazione tecnologica mantiene ritmi assennati, come ben sappiamo. Una della ultime frontiere è quella dell’intelligenza artificiale che da qualche mese a questa parte sta ricevendo uno sviluppo e una notorietà come mai prima d’ora. In realtà gli strumenti tecnologici che conosciamo e che siamo abituati a utilizzare si sono sempre basati su qualche tipo di IA. Un esempio eclatante è quello dei videogiochi: ogni titolo ha un algoritmo che gestisce il comportamento dei cosiddetti NPC, Non Playable Characters.

Qualsiasi strumento che si muove secondo le decisioni di un computer è intelligenza artificiale. L’argomento, però, è arrivato alla ribalta grazie a ChatGPT, l’IA conversazionale sviluppata da OpenAI, società fondata da Elon Musk. Il progetto, tra le altre cose, è stato finanziato con grosse cifre da parte di Microsoft. Qualcuno addirittura ha voluto dare vita ad un esperimento: uno smartwatch che funziona esclusivamente su ChatGPT. Escludendo le derive più velleitarie di questa tecnologia, ogni azienda si sta muovendo per implementare l’intelligenza artificiale nel funzionamento dei propri progetti.

Le IA di Google si chiamano Bard e Sparrow e rivoluzioneranno Gmail e Documenti

Anche Google non è da meno. Big G ha investito nell’IA con lo scopo di lanciare Sparrow e Bard, il nome dato a due intelligenze artificiali che cambieranno il modo di utilizzare gli strumenti di Google. Bard verrà integrata in Workspace, quindi su tutti i servizi principali: Gmail, Calendars, Drive, Fogli, Documenti e Meet. In Gmail il servizio riuscirà ad elaborare mail ben scritte anche a partire da poche parole scritte male. Su Documenti, invece, l’IA sarà utilizzata per il brainstorming, gli appunti e la creazione di testi.

In Google Fogli ci sarà compilazione automatica delle celle, disposizione dei dati, analisi e insight. In generale, poi, si potranno generare immagini create dall’intelligenza artificiale a partire da una frase, aspetto utile anche in Presentazioni. In Meet, invece, l’IA può riassumere ed elencare i principali aspetti di ciò che è stato scritto in chat. In generale, assisteremo a un grosso impatto da parte dell’IA sui servizi di Google. Non vediamo l’ora di poterli utilizzare, anche se non c’è ancora una data ufficiale per l’arrivo di queste novità.