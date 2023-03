Se vuoi ridurre davvero i consumi di energia, devi fare così: con questi trucchi il risparmio è assicurato

Problemi di spese eccessive in bolletta? Non tutti conoscono le best practice per rapportarsi con i propri consumi: ecco i consigli pratici su come risparmiare.

In tempi come quelli che stiamo vivendo in questo periodo storico è normale cercare di ridurre le spese eccessive. A seguito della pandemia di Covid-19 e della guerra in Ucraina, si è scatenata una vera e propria impennata dei prezzi delle materie prime. Questo aumento si è ripercosso a valle sui consumatori, innalzando la spesa media che si deve affrontare a fine mese per l’energia elettrica, il riscaldamento e anche per gli stessi alimentari.

Unito a questo marasma, spesso e volentieri troviamo utenti finali che non sono in grado di tenere sott’occhio i consumi effettuati. In un altro articolo, sempre qui su Newscellulari.it, abbiamo parlato di cinque strumenti utilissimi per tenere traccia del dispendio energetico nelle nostre case. Questi strumenti vanno però integrati con alcune buone abitudini, best practice che chiunque dovrebbe seguire nelle proprie abitazioni per evitare di ritrovarsi con bollette con importi esagerati a fine mese. I consigli qui forniti sono certo noti, ma quasi mai sono applicati alla lettera, rendendo semplicemente peggiore il debito mensile nei confronti dei fornitori di luce e gas.

Le 4 strategie perfette per risparmiare in bolletta

In primis si consiglia di utilizzare le applicazioni che consentono di misurare i consumi domestici. Esistono infatti app che permettono di tenere traccia dei consumi dei singoli elettrodomestici, mentre altre riescono a collegarsi ai contatori per leggerne i valori. In questo modo si evince fin da subito la spesa che si sta affrontando. Un altro elemento fondamentale è quello della lettura della bolletta che deve essere fatta in maniera intelligente. Quando ci ritroviamo in mano il pezzo di carta, spesso e volentieri non riusciamo a comprendere a fondo tutte le voci elencate.

Diventa così importante conoscere il prezzo per kWh del nostro fornitore. Il terzo consiglio è quello di leggere il contatore elettrico, abitudine poco diffusa. In alcuni casi per accedere ai dati completi bisogna passare direttamente dal fornitore. Ultima pratica è quella di richiedere al fornitore di energia elettrica la fattura di trasporto. Si tratta della fattura ricevuta dal fornitore dall’azienda che esegue la lettura dei contatori. Proprio su questa base, infatti, si innestano i costi che si devono sostenere a fine mese in bolletta.