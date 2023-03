Stranger Things, addio alla 5 Stagione: ecco perché forse non la vedremo mai

Una decade di te e di me. Una decade di una serie talmente strana, dove accadono cose così strane, da diventare seguitissima. Virale.

Per la maggior parte dell’ultimo decennio, Millie Bobby Brown e il resto del giovane cast di Stranger Things è cresciuta insieme alla serie ideata dai Duffer Brothers e in esclusiva su Netflix.

Quando la serie è stata presentata per la prima volta nel 2016, la maggior parte degli attori che interpretavano i ruoli principali erano solo preadolescenti. Ora, tra la tarda adolescenza e l’inizio dei vent’anni, è lecito ritenere che siano pronti per il prossimo capitolo della loro vita.

Un sentiment forte e chiaro espresso dalla stessa MBB. L’attrice, oramai, diciannovenne ha ammesso di essere “pronta” a dire addio a Undici, proprio nel momento in cui si sta per girare la quinta e ultima serie di Stranger Things.

“Sono decisamente pronta per la conclusione – dice – è stato raccontato tanto, finora, abbiamo vissuto tanto tempo in Stranger Things. Io sono pronta a dire addio a questo capitolo della mia vita, per aprirne di nuovi” nonostante, ovviamente, eterna gratitudine per una serie da cinque candidature ai Golden Globe, quarantuno agli Emmy, tra cui tre per la miglior serie drammatica, due per la miglior attrice non protagonista (proprio Millie Bobby Brown), una per il miglior attore (David Harbour) e una per la miglior attrice non protagonista (Shannon Purser).

Il grande scontro e la data di uscita

Intanto si ultimano i preparativi per la quinta (e ultima) serie. Partiranno a giugno, per stessa ammissione di David Harbour in occasione del Middle East Film & Comic Con di Abu Dhabi.

La trama della stagione è ancora avvolta nel mistero, anche se sono in molti a ipotizzare un finale “dolceamaro”. Il punto di partenza sarà gli Stati Uniti, dove Hopper è tornato per riabbracciare Joyce e la figlia adottiva Eleven, dopo la prigionia in Russia. Ci saranno sempre nel cast le star Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Maya Hawke e Sadie Sink.

Lo stesso Hopper ha ammesso di aver seguito una dieta molto ferrea per apparire muscoloso, asciutto ma anche provato per la prigionia. Ha raccontato di aver perso circa 35 chili grazie all’allenamento e al digiuno intermittente. Altra certezza, ovviamente, che i protagonisti dovranno affrontare Vecna in un’ultima battaglia epica, decisiva, definitiva. La data di uscita della serie non è ancora nota, ma secondo Collider il lancio sarebbe probabile nel 2024.