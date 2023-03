Sony ha stravolto la fotografia: nuova folle invenzione che già adoriamo

Pazza. Prendere una fotocamera compatta e farla diventare qualcosa di nuovo e innovativa. Così Sony alza l’asticella in campo delle “macchinette fotografiche”.

La multinazionale giapponese di Tokyo, uno dei maggiori produttori mondiali di elettronica di consumo, leader nel mondo del gaming con le sue console ma anche videogiochi, senza dimenticare quella musica di cui ne è il secondo editore con la sua famigerata etichetta, ha deciso di far entrare nel suo mondo tutti. Ma proprio tutti. Anche le persone ipovedenti.

Con questa idea rivoluzionaria Sony Electronics ha annunciato il kit DSC-HX99RNV, pensato e realizzato per la proiezione della retina, un toccasana per le persone con disabilità visive. Un kit composto dalla fotocamera compatta DSC-HX99 di Sony e da RETISSA NEOVIEWER i di QD Laser, un mirino che utilizza la tecnologia di proiezione retinica laser.

Così Sony e QD Laser offrono una nuova esperienza con la proiezione retinica senza messa a fuoco, consentendo alle persone ipovedenti un modo nuovo e più nitido di vedere e fotografare il mondo, che potrebbe essere sfocato altrimenti attorno a loro.

“Continuiamo a sfruttare la creatività e la tecnologia per migliorare l’accessibilità dei nostri prodotti, servizi ed esperienze”. Yang Cheng descrive così il concept del nuovo dispositivo made in Sony: “Il kit Retina Projection Camera è un passo nel nostro impegno per un futuro che dà potere a tutti i tipi di creatori – spiega il Vice President, Imaging Solutions, si Sony Electronics Inc – un’opportunità per utilizzare la nostra tecnologia di imaging digitale in questo modo nuovo e innovativo”.

DSC-HX99 è il Cyber-shot travel zoom, un modello da “tutto compreso”: dal grandangolo al super teleobiettivo, tutto in un corpo compatto completato da un obiettivo zoom ad alta potenza da 24-720 mm (30x).

Quando uscirà

Ils di QD Laser è un accessorio per la fotocamera. Un’immagine digitale dalla fotocamera viene proiettata direttamente sulla retina attraverso il RETISSA NEOVIEWER per vedere l’ambiente circostante, consentendo così all’utente di scattare una foto e registrare un video.

Una tecnologia che permette un nuovo modo di visualizzare paesaggi e volti di persone, leggere segni e catturare immagini, tutto attraverso la proiezione retinica. Il dispositivo creato da Sony è dotato di funzioni che consentono di godere di riprese a tutti gli effetti: come nel caso delle prestazioni AF ad alta velocità, o quelle alta precisione e supporto per la registrazione in formato RAW.

Da capire ancora il prezzo del kit DSC-HX99RNV, per il momento si sa, più o meno, la data di rilascio, prevista per l’estate. Si comincerà dagli Stati Uniti, a cascata probabilmente il resto del mondo.