Xiaomi Readmi Note 12 data di lancio e prezzo in Italia: stravolgerà il mercato

Il colosso cinese in grado di competere con Apple e Samsung è pronto a mostrare i suoi nuovi gioielli. Tre, sicuri. Forse anche cinque.

A primavera sbocciano da sempre i fiori, anche se luogo comune vuole che non esistano più le mezze stagioni. Ma a Xiaomi poco importa delle sicurezze delle scienziati: l’arrivo della primavera coincide, più o meno, con il rilascio del nuovo Readmi Note 12.

Avverrà il 23 marzo, come ufficializzato via social proprio dal gigante pechinese, con un tradizionale evento in streaming e uno slogan ben preciso: “Live vivid”. Fa parte di una strategia ben precisa da parte di Xiaomi. Che ha iniziato a novembre in Cina con il suo Redmi Note 12, passando a gennaio in India con uno smartphone leggermente ritoccato, ora è tempo di concentrarsi sull’Europa, quindi sull’Italia.

Xiaomi ha deciso di alzare l’asticella, non a caso nel lancio dell’evento si è parlato di navette spaziali richieste “solo per mettersi al passo” con il lancio “straordinario fuori dal mondo”. Le specifiche ufficiosi destano ulteriormente curiosità. Lo Xiaomi Redmi Note 12, infatti, sarà dotato di un display LCD IPS da 6,67 pollici con una risoluzione dello schermo di 1080 x 2400 pixel, sistema operativo inserito Android 12.

Uno smartphone che sarà alimentato dal processore Octa-core e dal chipset Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 (6 nm). Disporrà di uno spazio di archiviazione che parte da 128 GB per arrivare a 256 GB di memoria integrata e 4-8 GB di RAM. Batteria Li-Po non rimovibile da 5000 mAh.

Prezzi, le ipotesi più credibili

Sempre restando nel campo delle ipotesi, perché ovviamente Xiaomi non ha fatto trapelare nulla di ufficiale, è opinione della stampa specializzata che la serie Redmi Note 12 sarà composta da tre smartphone: il Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G e Note 12 Pro+ 5G. Qualcuno è convinto che il mercato globale possa ricevere anche Redmi Note 12 4G e Redmi Note 12S, sarebbe un qualcosa di mai visto, né tutto rilasciato in nessun mercato.

Anche sui prezzi solo supposizioni, anche se molto accreditate: il Redmi Note 12 “normale” potrebbe oscillare intorno ai 165 euro, la versione pro a superare leggermente i duecento euro, quello Pro+, trecento. Nel caso della doppia novità Speed Edition e Explorer Edition, ci sarà un centinaio di euro di differenza: intorno ai 230 euro per la prima, 330 euro per la seconda. Tutto il resto si scoprirà il 23 marzo, alle 23 in Cina, per le quattro di pomeriggio in Italia.