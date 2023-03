Stai risparmiando davvero? Questi dispositivi sono indispensabili, ma non li conosce nessuno

Il primo consiglio per risparmiare sulla bolletta della luce è quello di tenere sotto controllo i consumi: con questi dispositivi è semplicissimo.

Periodi come quello che stiamo vivendo in questo momento storico spingono chiunque alla ricerca del risparmio. Una delle voci principali di spesa che ci ritroviamo ad affrontare a fine mese è sicuramente quello della bolletta, che se non controllata rischia di arrivare a cifre faraoniche. Per questo motivo diventa sempre più importante riuscire a comprendere quali sono i metodi migliori per tenere d’occhio i consumi e, di conseguenza, le spese che si effettuano con l’utilizzo quotidiano degli strumenti elettrici.

Esistono alcuni dispositivi che in questo senso danno una grossa mano. In primis ci sono i misuratori wireless di corrente. Questi strumenti ci permettono di avere un feedback sul consumo che si sta effettuando in tutta la casa. La sua natura wireless lo rende anche comodo da utilizzare, con sensori che sanno collegarsi al contatore e al quadro elettrico. Le misurazioni effettuate da questo dispositivo solitamente sono davvero molto precise. Un altro strumento poco conosciuto è la presa intelligente. In questo caso si può ottenere un feedback immediato sul consumo di un particolare oggetto collegato alla presa, ma in alcuni casi esistono modelli in grado di restituire i consumi di tutto l’impianto.

Misuratori, prese, valvole, ottimizzatori e luci intelligenti: gli strumenti del risparmio

Terzo strumento presente in questa lista è la valvola termostatica. Si tratta di un noto sistema di termoregolazione che permette di controllare la temperatura dei nostri radiatori. Ovviamente la comodità delle valvole è che attraverso la regolazione della temperatura si riescono a diminuire anche i consumi. Ulteriori dispositivi per il risparmio sono gli stabilizzatori di corrente e gli ottimizzatori. Questi ultimi strumenti consentono di ridurre il carico presente sulla rete elettrica interessata, aumentando anche la vita degli elettrodomestici.

Gli stabilizzatori di tensione, invece, come dice il nome servono per mantenere costante il voltaggio sotto livelli accettabili, in modo da ridurre i consumi generali. Ultime ma non ultime le luci LED wireless, davvero utilissime se si desidera risparmiare sul consumo elettrico. L’alta tecnologia di questi strumenti, infatti, permette di diminuire lo spreco. Ovviamente, investendo in questi dispositivi si fa fronte a una spesa immediata un po’ più elevata, ma nel tempo il ritorno sul risparmio è assicurato.