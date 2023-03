Scienza mette tutti in allarme, siamo vicini alla fine: la “pioggia di vermi” è un segnale del mondo vicino alla fine

Lo strano caso avviene in Cina: un video su TikTok diffonde le immagini di una pioggia di vermi. Ecco le ipotesi.

L’impatto delle attività umane sull’ambiente è un tema centrale nelle discussioni odierne. L’inquinamento causato dall’uomo, infatti, crea situazioni pericolose per il mantenimento degli ecosistemi naturali, ma non solo. I combustibili fossili, i processi chimici e, in generale, tutto i materiali di scarto industriali, finiscono per impattare la natura con conseguenze che stanno diventando sempre più sensibili sul pianeta. Un’altra conseguenza è quella dell’aumento della temperatura, che sta modificando molto velocemente il clima che siamo abituati ad osservare.

L’umanità viaggia così su due velocità. Da una parte c’è un fabbisogno sempre maggiore di cibo e di beni di consumo dovuta all’aumento spropositato della popolazione umana. I numeri sempre più importanti fanno sì che ci sia bisogno di produrre molto di più di quello che si faceva qualche anno fa. Dall’altra parte sempre più gruppi di persone, attivisti e, in qualche caso, anche governi, realizzano che il punto di non ritorno è sempre più vicino, cercando di limitare i danni e far affiorare in superficie le tecniche scorrette utilizzate dal genere umano. Il caso di cui parliamo oggi è avvenuto in Cina e ha davvero dell’incredibile.

In Cina i vermi piovono dal cielo: nessun segnale apocalittico, ci sono le spiegazioni

Nelle ultime ore, infatti, sul celebre social TikTok è diventato virale un video che riprende qualcosa di davvero strano. Le macchine e le strade della città di Pechino, infatti, sembrano invase da piccoli oggetti oblunghi che sembrano in tutto e per tutto dei vermi. I passanti, sconcertati dalla visione, hanno ripreso tutto e l’hanno postato sui social. I più superstiziosi non hanno perso tempo e hanno indicato questo evento come uno dei segnali che ci avvicinerebbe all’apocalisse.

Ovviamente, nulla di tutto ciò è vero. Per quanto le autorità cinesi si siano rifiutate di fornire spiegazioni, ce ne sono due che sembrano quelle più plausibili. L’ipotesi meno accreditata è quella che parla della “Luna del verme“, l’ultima luna piena invernale dell’emisfero boreale. Secondo questo ragionamento i vermi presenti nel terreno sarebbero stati trasportati da una tempesta fino alla città di Pechino. Molto più probabile, invece, che si tratti di una tempesta di fiori di pioppo, molto diffusi nella città, i quali in questo periodo diffondono appunto i propri fiori molto simili a vermi.