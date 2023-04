Sulla Luna con un SUV: il nuovo rover lascia tutti a bocca aperta e dopo decenni sconvolgerà la guida sul pianeta

Arriva un altro pezzo fondamentale per il nuovo approdo dell’uomo sulla Luna: il rover Flex di Astrolab Inc. è un gioiello unico. Il ritorno dell’umanità sul suolo del nostro satellite dovrebbe avvenire nel 2025, con lo scopo di far crescere la stazione lunare Gaetway.

Anche se dopo l’allunaggio del 1969, l’uomo non ha più messo piede su un altro suolo che non fosse quello terrestre. La frontiera spaziale rimane però una delle più importanti per l’essere umano, e per questo motivo si sta studiando il modo di tornare sul satellite e i benefici che ne deriverebbero. Con la missione Artemis III, nel 2025 un equipaggio dovrebbe tornare sulla Luna.

L’obiettivo sarà quello di potenziare la stazione lunare Gateway che sarà lanciata durante il 2024. Questo dovrebbe stabilizzare la nostra presenza sul satellite. L’iter, in ogni caso, non sarà semplice, soprattutto per le difficoltà legate al trasferimento di persone in un ambiente decisamente ostile. Un piccolo passo in avanti sono state le tute che sono state pensate ad hoc e presentate qualche giorno fa. Ovviamente, non bastano gli indumenti specializzati. Una delle difficoltà più grosse sulla Luna è infatti quella dello spostamento. Per questo motivo Astrolab Inc. ha presentato Flex, il nuovo eccezionale rover che dovrà guidare gli spostamenti degli astronauti sulla Luna.

Flex: il rover lunare che sembra un SUV sulla Luna nel 2026

Flex sta per Flexible Logistics and Exploration ed è pensato per trasportare due astronauti contemporaneamente per rispettare i requisiti dell’LTV, il Lunar Terrain Vehicle, della NASA. Il mezzo sarà trasportato sul suolo lunare nel 2026 grazie a un accordo con SpaceX. Il viaggio verrà effettuato dallo Starship HLS. Il rover non è ancora ultimato, anche se si trova in fasi molto avanzate. Per ora, infatti, i prototipi hanno già svolto molti test con valutazione positiva nel deserto della California, e molti altri ne stanno per essere svolti.

Astrolab Inc. in ogni caso conferma di essere pronta per realizzare una versione definitiva di Flex. In realtà, definirlo un semplice mezzo di trasporto sarebbe riduttivo. Questo rover, infatti, riesce a svolgere attività sia robotiche sia con equipaggio, riesce a fare analisi scientifiche e test ingegneristici, oltre a riuscire a caricare e a mettere al servizio degli utilizzatori grandi carichi di materiali utili. Piuttosto che un rover, si tratta di un centro logistico mobile.