Wi-Fi Calling, lo hai già utilizzato? Allora qui comprenderai quanto è utile e che grande risparmio offre sui costi fissi

Quando le telefonate non funzionano come dovrebbe, ecco che arriva la funzione del WiFi Calling che si appoggia alla connessione WiFi. Rispetto alle chiamate tradizionali, si può ottenere una qualità più stabile. Il tutto sfrutta semplicemente un canale diverso, quello appunto della connessione internet.

Spesso e volentieri può capitare di imbattersi in connessioni telefoniche vacillanti, o comunque non all’altezza del servizio. Questo si ripercuote direttamente sulla qualità delle telefonate, le quali possono risultare disturbate. Qualcuno, però, ha pensato a un modo del tutto innovativo per ovviare al problema. Se si telefonasse sfruttando la connessione domestica del WiFi, notoriamente più stabile rispetto a quella telefonica?

Questo ragionamento sta alla base della tecnologia del voWiFi. Dopo molto tempo, questa possibilità è finalmente approdata anche in Italia. Adesso, anche nel caso in cui il segnale telefonico non reggesse, anche noi potremo avere una valida alternativa. Oltreoceano questa possibilità esiste già da tempo, con la tecnologia che è stata rinominata in molti modi differenti: voWiFi, WiFi Calling, Voice Over WLAN. Tutti questi termini, però, indicano una sola cosa. Si tratta di telefonate che, anziché sfruttare la banda larga del segnale GSM si appoggiano alle connessioni WiFi che troviamo dovunque in giro, anche in casa nostra.

Il voWiFi è la rivoluzione del mondo delle connessioni

I primi in Italia ad aver ufficialmente introdotto la funzionalità, nel 2022, sono stati due operatori: TIM e WindTre. Per effettuare chiamate con il voWiFi basta sfruttare il proprio hotspot, che ovviamente dovrà appartenere allo stesso provider della SIM. In parole povere, una SIM WindTre non potrà sfruttare un router TIM e viceversa. Ovviamente sono supportati anche gli operatori virtuali delle due compagnie. A livello pratico, a instradare le chiamate ci pensa la rete internet. Il router riconosce i pacchetti di informazioni relativi alle telefonate e gli dà assoluta priorità, in modo da garantire una connessione stabile e chiamate pulite senza interruzioni.

Un altro vantaggio non da poco offerto dal voWiFi è l’impatto che questa tecnologia ha sui nostri smartphone. La batteria, infatti, viene preservata. Si consuma molto di più a collegarsi e a sfruttare una connessione GSM rispetto a quella del voWiFi. Il device, infatti, non deve rimanere in costante ricerca di un segnale ottimale per espletare le sue funzioni. La connessione WiFi fa tutto il lavoro che deve, senza problemi.