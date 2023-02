TikTok cambia le regole ai creator: se vuoi fare soldi ora devi adattarti alla novità

La tradizione sui social è importante, perché chi è online a un certo punto della sua esperienza, fa le cose quasi in maniera meccanica. Ma fino a un certo punto.

Il mondo dei social è sempre in continuo mutamento. Appena ti abitui a una funzionalità, ecco che ne esce un’altra, nel segno della competizione. TikTok cambia le regole ai creator. Il che vuol dire ennesima rivoluzione.

Il colosso cinese capace di soppiantare Mark Zuckerberg non sta vivendo il suo miglior momento. Intendiamoci, niente di trascendentale, è pur sempre il social numero uno al mondo. Ma non in maniera così netta come negli anni passati.

Così, via al cambiamento per certi versi epocale per un social che ha sempre fatto della brevità dei suoi video, un must. Ora la promessa di un miliardo di dollari in tre anni per i creator affiliati al nuovo programma.

TikTok ha preso una storica decisione, la revisione del proprio sistema di monetizzazione per i creatori di contenuti. Ora, sotto il nome di Programma di creatività, stanno rilasciando nuove regole: in soldoni, se vuoi far pagare per i tuoi contenuti, dovrai realizzare video sempre più lunghi. Mozza azzardata? Chissà.

Video originali che superano il minuto

Per entrare nel TikTok Creativity Program, ora, bisogna soddisfare determinati requisiti. Il primo di questi è avere più di 18 anni, e dovrai anche aver raggiunto un certo numero di follower e visualizzazioni sui tuoi video. Tuttavia, la new entry di questo regolamento è la sezione in cui viene specificata la durata dei video. Il concept è abbastanza chiaro: bisognerà creare video originali e di alta qualità che durino più di un minuto.

In una dichiarazione a The Verge, un portavoce di TikTok, descrive in dettaglio come saranno i calcoli per assegnare i guadagni monetari a ciascun creator. Zachary Kizer spiega che non si tratta di entrate derivanti dalla pubblicità nell’applicazione, ma di un calcolo tra visualizzazioni qualificate e RPM. In questo modo verrà fuori una cifra che oscillerà in base alle metriche raggiunte. Ad esempio, la partecipazione del pubblico ai video e la regione del pubblico. Secondo TikTok, questo nuovo requisito consentirà di “promuovere la creatività, generare un maggiore potenziale di reddito e sbloccare opportunità più interessanti nel mondo reale”.

Naturalmente, al momento la società non ha comunicato quanto sia il miglioramento del reddito, se presente, rispetto al precedente modello di monetizzazione che esisteva sulla piattaforma. Ma la nuova strada è segnata.