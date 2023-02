WhatsApp, nuova funzione “macchina del tempo” ci salverà dalle figuracce

Velocità fa rima con meccanicità. Ormai dilagante fra gli smartphone. Ripetiamo all’infinito talmente tanti gesti, reiterari e ripetitivi, che alle volte commettiamo gravissimi errori.

Su WhatApp, ormai, sono aumentati a dismisura gruppi e community, a tal punto che capita sempre più dovente di dover rientrare in una chat e cancellare immediatamente il messaggio inviato. Oppure chiedere “scusa, mi sono sbagliato”, perché in qualsiasi gruppo c’è sempre qualcuno che vede il tuo messaggio, anche se dura una frazione di secondo. Tant’è.

Fortuna che il buon Mark Zuckerberg ci viene in soccorso con una nuova funzionalità degna della miglior macchina del tempo, con il fine dichiarato di evitare figuracce sempre più all’ordine del giorno.

La messaggistica numero uno al mondo, quella capace di convincere due ottavi della popolazione mondiale mondiale a far uso dell’applicazione che dal 2014 è il cavallo di battaglia di Mark Zuckerberg, ha appena presentato un nuovo aggiornamento tramite il programma beta TestFlight, portando la versione fino alla 22.23.0.73. La versione contrassegnata nelle impostazioni di WhatsApp è 2.22.23.73 e la build TestFlight è 22.23.0 (414985529), come precisa il sempre attento, nonché autorevole, wabetainfo.

Il nome (o meglio la traduzione) della feature, è tutta un programma: modifica dei messaggi. Per il momento, infatti, su WhatsApp è possibile soltanto cancellare il messaggio inviato, nella maggior parte dei casi per sbaglio, ma anche erroneamente (nel testo).

Ora anche l’iPhone la supporterà

Niente più asterischi per far capire che quella parola sbagliata era un refuso, non un abbaglio, un errore da prima elementare. WhatsApp sta lavorando per portare questa funzione in un futuro aggiornamento dell’applicazione, per permetterci di poter modificare un messaggio in chat, senza dover necessariamente cancellarne il contenuto.

Sei mesi fa il primo sviluppo sulla sulla possibilità di modificare i messaggi su WhatsApp beta per Android. Due mesi fa lo step dato da una funzionalità presente anche nei test della beta di WhatsApp Desktop due mesi fa. Ora il processo di miglioramento di WhatsApp ha portato la funzione, sempre in via sperimentale, anche sul sistema operativo dei Melafonini: iOS. Grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 22.23.0.73 disponibile sull’app TestFlight, anche i device di Apple potrenno usufruire della tanto desiderata possibilità di modificare un messaggio.

Dagli screen mostrati da wabetainfo, l’azione di modifica del messaggio verrà visualizzata nel menu di scelta rapida. Tutti i messaggi modificati saranno contrassegnati con l’etichetta “Modificato”, presente all’interno del fumetto della chat. WhatsApp offrirà agli utenti fino a 15 minuti per modificare i propri messaggi di testo dopo l’invio. Poiché questa è la prima versione di modifica dei messaggi, sarà possibile modificare solo i messaggi di testo perché la modifica della dida per immagini, video e documenti non è attualmente supportata. Ma già così ci sarebbe un grande passo in avanti per questo mondo sempre più meccanico e ripetitivo.