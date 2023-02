TikTok via dagli smartphone Italiani, la decisione è stata presa

La Commissione Europa stoppa il social numero uno al mondo. Lo fa in maniera soft, ma lo fa, attraverso un comunicato ufficiale, che chiarisce una volta per tutte la situazione, da sempre borderline, di TikTok.

“Per aumentare la cibersicurezza, l’organo di gestione interno della Commissione ha deciso di sospendere l’uso dell’applicazione TikTok sui suoi dispositivi aziendali e sui dispositivi personali registrati nel servizio della Commissione per i dispositivi mobili”.

Prima considerazione, la “sanzione” che arriva dalla Commissione continentale, riunitasi per porre fine alla diatriba che si trascina da anni nei confronti del social cinese, riguarda i dispositivi aziendali. E non chiunque. I ragazzini, insomma, possono continuare a scrollare all’infinito i video di TikTok, senza problemi. Ma perché si è giunti a questa conclusione?

Il concetto della Unione Europea è un quello di continuare nella sua politica di regole rigorose, nel segno della sicurezza degli utenti, in questo caso aziendali, per evitare sul nascere e con un bel giro di vite delle azioni. Che potrebbero essere sfruttate per attacchi informatici contro il contesto aziendale della Commissione.

“Il provvedimento – continua la nota ufficiale – è in linea con le rigorose politiche interne della Commissione in materia di cibersicurezza che disciplinano l’uso di dispositivi mobili per le comunicazioni legate al lavoro. Integra le indicazioni che la Commissione rivolge da tempo al suo staff affinché applichi le migliori pratiche nell’utilizzo delle piattaforme social e sia particolarmente sensibile ai rischi informatici durante il lavoro quotidiano”.

TikTok il primo, ma potrebbe non essere il solo

La sospensione nei confronti di TikTok è strettamente limitata all’uso dei dispositivi registrati nel suo servizio mobile. Questo per far capire che il social cinese non viene accusato di nulla, come accaduto diversamente ai tempi degli Stati Uniti, con a capo Donald Trump. Questo concetto, la Commissione lo ribadisce nel suo comunicato urbi et orbi.

“La Commissione si impegna a garantire che il suo personale sia adeguatamente protetto dalle minacce e dagli incidenti informatici, che assumono proporzioni crescenti. È quindi nostro dovere – continua la nota ufficiale – rispondere con la massima tempestività ai potenziali allarmi informatici”.

TikTok, dunque, è il primo social a essere limitato. Ma potrebbe essere non l’unico. Indirettamente le piattaforme di Mark Zuckerberg, o di chicchessia, potrebbero essere in un futuro coinvolte. “Verranno costantemente riesaminati anche gli sviluppi relativi alla sicurezza di altre piattaforme social – rimarca l’UE – per questo la Commissione si impegna a garantire che il suo personale sia adeguatamente protetto dalle minacce e dagli incidenti informatici, che assumono proporzioni crescenti”.