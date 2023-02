Perseguitati da Alexa: possiamo trovarla anche qui, sta diventando un incubo?

Gli assistenti vocali sono oramai ovunque: Alexa conquista un nuovo luogo dove avrà un ruolo importante. Sta diventando troppo?

Il rapido sviluppo delle tecnologie degli ultimi decenni ha consentito una corsa sfrenata verso strumenti che fino a poco prima erano ritenuti inarrivabili. Non ci riferiamo a Terminator, ma di sicuro tutto il discorso sull’intelligenza artificiale che si sta diffondendo nelle ultime settimane ci lascia intendere a che punto siamo. Oramai le conoscenze ci permettono di elaborare algoritmi complessi in grado di rispondere a situazioni sempre diverse e più articolate. Un esempio eclatante è quello degli assistenti vocali che oramai fanno parte della nostra quotidianità.

Quasi tutte le aziende tecnologiche hanno il proprio assistente vocale, un’intelligenza artificiale, un programma, un algoritmo, o comunque lo si voglia descrivere, che è in grado di recepire le nostre richieste tramite l’ascolto della nostre voce. Già questo sembra qualcosa di estremamente futuristico: sembra in tutto e per tutto di parlare con una persona connessa 24 ore su 24 ai nostri dispositivi. Ritroviamo assistenti sui dispositivi Apple, con Siri, oppure su quelli Samsung, con Bixby, ma una delle più famose rimane la voce dei device della famiglia Amazon, Alexa. Proprio lei è al centro della notizia di oggi, con la conquista di un nuovo luogo dove potrà mettere in luce le proprie abilità.

Alexa negli hotel con Alexa Smart Properties for Hospitality

Come se non bastasse la presenza dell’assistente dentro ai dispositivi a marchio Amazon, qualcuno ha sentito il bisogno o, forse, ha intravisto la possibilità di migliorare un servizio con l’introduzione di Alexa Smart Properties for Hospitality. Con questo nuovo servizio, l’assistente vocale diventa una sorta di concierge virtuale in grado di guidarci nella nostra esperienza all’interno di b&b, resort, alberghi, hotel e strutture di questo genere. Ovviamente, la sua presenza sarà legata a quella dei device Echo che ritroveremo nelle camere.

Alexa, in questo modo, potrà fornirci tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno, dagli orari della palestra a quelli del ristorante, dal menù agli eventi in programma. Serve la password del Wi-Fi? Basta chiedere ad Alexa, e lei ce la fornirà. Il nuovo tipo di alloggio è già stato definito “smart hotel” sulla scia della “smart home” con domotica sviluppata che si va diffondendo negli ultimi anni. Certo, tutto questo sembra estremamente futuristico, ma una riflessione va fatta: non staremmo sfruttando un po’ troppo gli assistenti vocali?