TIM è guerra aperta; nuova offerta mai così conveniente bastano €6,99

L’Operator Attack è una delle forme più comuni in questi ultimi anni fra i colossi della telefonia, che fanno a gara a togliersi clienti mediante super offerte, con la portabilità.

Lo si capisce subito, basta andare sul sito di TIM (ma vale per qualsiasi altro operatore) c’è una finestrella con su scritto una domanda che nasconde chiaramente l’Operator Attack: qual è il tuo attuale operatore?

In base alla risposta che un utente dà, a secondo del suo operatore, ci sarà un’offerta ad hoc per passare a TIM: è il più classico dell’Operator Attack. Così scoprirai le offerte che più ti si addicono, a patto però che tu cambi operatore telefonico.

Questo il punto di partenza, fra le altre, di TIM Power Iron, disponibile dal 15 febbraio e fino a tempo indeterminato, ma solo per alcune portabilità da altro operatore.

Nello specifico questo bundle offre minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, anche gli SMS sono illimitati verso tutti, inoltre 50 Giga di traffico dati (in 4G fino a 150 Mbps in download) a cui si devono aggiungere i 30 giga figli dell’opzione slave +30GB senza costi aggiuntivi.

Non solo TIM Power Iron

Ovviamente nell’offerta sono inclusi tutti i servizi di TIM: dall’assistenza sempre a disposizione (che sia il 119 o quella sul portale, fa lo stesso) alla comodità dell’applicazione per gestire le offerte e i servizi del tuo abbonamento, via smartphone, tablet ma anche smartwatch, con la possibilità di attivare TIM party o un super sconto su Fibra fino a un giga (per i clienti Mobile Premium, per esempio, l’offerta parte da 24,90 euro al mese). L’importante è che si provenga da Fastweb, Kena, ho. Mobile, LycaMobile, Very Mobile e altri operatori virtuali

Non solo TIM Power Iron, comunque. Sempre in ottica di Operator Attack, TIM ha lanciato anche Steel New. E’ un bundle che prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 50 Giga di traffico dati in 4G fino a 150 Mbps in download, a cui vanno aggiunti al 50 giga per l’opzione slave, senza costi aggiuntivi, tutto a 7,99 euro al mese.

Con un sovrapprezzo di dieci euro per la nuova SIM ricaricabile, al netto di eventuali altre promo in essere. Anche in questo caso, l’offerta è sottoscrivibile con la portabilità da altri operatori: Iliad, nel caso della TIM Power Iron.