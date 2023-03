Vuoi Spotify gratis? Allora devi assolutamente conoscere questo trucco, è imbattibile

C’è chi ascolta musica su Youtube, si fa la sua bella playlist free senza pensare alla pubblicità, oppure si abbona YouTube Music nel 2020. C’è chi preferisce Spotify. Gratis ovviamente.

YouTube music non è affatto male. Nel 2011 si chiamava semplicemente Google Music (negli USA), con un proprio negozio virtuale dove era possibile acquistare musica e un’integrazione del servizio con Google+. Si è evoluto con il passare del tempo.

E’ stato integrato a Google Play, rinominato Google Play Music, allargandosi ben presto: dagli States all’Europa il passo è breve, disponibilità anche in Francia, Spagna, Regno Unito, Germania. E Italia, of course. La svolta nel 2020, nell’anno della pandemia da Coronavirus, quando gli utenti di Play Musica avrebbero potuto effettuare la migrazione delle proprie playlist e dei propri brani all’interno di YouTube Music.

Il servizio musicale non-libero svedese che offre lo streaming on demand di una selezione di brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti, incluse Sony, EMI, Warner Music Group e Universal è nato prima, tre anni per l’esattezza.

Lanciato nell’ottobre 2008 dalla startup svedese Spotify AB, ha subito stregato tutti: nel 2015 era già a 75 milioni gli utenti di Spotify, in soli sei mesi ne prende altri 10 milioni, crescendo a dismisura. Sia nella sua versione free sia Premium.

L’importanza di Spotify desktop

Con la versione mobile gratuita di Spotify, un utente può saltare solo sei tracce all’ora, in Premium è illimitato. Su Spotify gratuito (mobile) non è possibile selezionare brani specifici per la riproduzione, ma solo selezionare un album o una playlist: con Premium, si può ascoltare quella determinata canzone più e più volte. E ancora. Su Free Spotify si può selezionare i brani per la riproduzione con salti illimitati, purché li ascolti da una delle 15 playlist curate di Spotify in “Made for You” nella pagina “Home”. Ma anche Spotify ha delle feature gratuite.

Un trucchetto è usare Spotify da computer, mediante l’apposita app per PC Windows: qui le funzionalità accessibili mediante un comune account gratuito si ampliano.Cosa che non è possibile sugli smartphone. Nell’app Spotify desktop ci sono meno discrepanze tra Spotify gratuito e Premium. Ad esempio, sull’app desktop puoi selezionare qualsiasi brano specifico che desideri con salti illimitati indipendentemente dal fatto che tu abbia Spotify Premium o meno.

La cosa peggiore in assoluto di Free Spotify è la frequenza con cui gli annunci interrompono la riproduzione. Le pubblicità sono incredibilmente fastidiose, come risolvere il problema? Purtroppo non si può, a meno che non si passa a Premium. Pagare per Spotify Premium vale quasi la pena, soltanto per togliere gli annunci.