WhatsApp, finalmente i vocali non ti tradiranno più: l’importante aggiornamento nasconde i tuoi segreti

Dopo anni di esperienze con i messaggi effimeri su WhatsApp, finalmente la funzionalità si estende anche ai messaggi vocali. La novità è stata scovata nel codice dell’ultima versione di WhatsApp Beta ad opera del solito WABetaInfo, Ecco cosa si sa finora e come dovrebbero apparire i vocali effimeri.

I social hanno stravolto il nostro modo di relazionarci agli altri. Tra questi, sicuramente hanno un ruolo prominente le applicazioni di messaggistica istantanea. Se una volta queste erano solamente un sostituto via Internet degli SMS, oggi le funzionalità di queste applicazioni si sono moltiplicate. Si è passati così dal semplice testo ai contenuti multimediali, come immagini, video, documenti, e vocali.

Seguendo poi l’ondata che ha portato alla superficie l’interesse del pubblico verso il rispetto della privacy, abbiamo assistito a qualcosa di innovativo. App come Telegram hanno iniziato a consentire agli utenti di mandare messaggi con autodistruzione, in grado di essere fruiti solo per poco tempo: i cosiddetti messaggi effimeri. WhatsApp è stata acquisita oramai da tempo dal gruppo Meta di Mark Zuckerberg, e continua ad essere l’app di messaggistica istantanea più utilizzata nel mondo. Per questo anch’essa si è adeguata, introducendo la possibilità di scambiarsi questo tipo di contenuti “salva-privacy”. Ne era esclusa solo una categoria, i messaggi vocali. Gli indizi, però, ci indicano che le cose stanno per cambiare.

In Beta si trova la funzione per inviare vocali effimeri

L’introduzione dei testi che si cancellano una volta letti risale a quasi tre anni fa, nel 2020. L’anno successivo, nel 2021, fu il turno dei video e delle foto. Ora, i ragazzi che lavorano dietro il nome di WABetaInfo, i quali si impegnano per darci anteprime sulle funzionalità in arrivo per WhatsApp, hanno trovato qualcosa di interessante. Le loro operazioni di controllo si svolgono sull’app WhatsApp Beta, il luogo in cui gli sviluppatori incontrano i tester per le nuove funzioni.

Il ritrovamento è avvenuto sulla versione dell’app 2.23.7.8. Il metodo è lo stesso che governa gli altri messaggi effimeri: in questo caso, vedremo il numero “1” di fianco al vocale, il quale ci indica che dopo un ascolto questo sarà inevitabilmente cancellato per sempre. Come ogni cosa che troviamo in fase beta, non c’è una data precisa in cui potremo usufruire di questa funzione. Non si sa nemmeno se vedrà effettivamente mai luce. Di certo, la loro presenza sull’app indica che qualcosa si sta muovendo in questa direzione.