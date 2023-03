Xiaomi torna all’attacco e gioca la sua carta migliore: questi modelli potrebbero essere i più quotati dell’anno

E’ riuscita ad aprire un mondo diverso e parallelo, che viveva delle dicotomia Apple-Samsung. Xiaomi continua a competere alla grande coi colossi della telefonia.

Il rilancio del gigante pechinese capace di costruire attorno ai suoi dispositivi un ecosistema pazzesco ha scelto una strategia che fa rima con garanzia: una sorta di ritorno al futuro.

Tutto parte da una conferenza in Cina a fine ottobre. Da lì in poi tutto un susseguirsi di anticipazioni, leak, tutte in un’unica direzione: le nuove referenze Xiaomi hanno un imbattibile rapporto qualità-prezzo. Per tutto il resto ci sono i fantastici 4.

Redmi Note 12, il Redmi Note 12 5G, il Redmi Note 12 Pro 5G e il Redmi Note 12 Pro+ 5G si sono lasciati desiderare, ma finalmente sono disponibili. E beneficiano tutti di un’offerta di permuta del valore di 50 euro che consente di ridurre il prezzo base, riportando indietro un vecchio smartphone che non si utilizza più. Qui Xiaomi continua a fare la differenza.

Caratteristiche e prezzi

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è lo smartphone più economico. Schermo AMOLED da 6,67 pollici, refresh a 120 Hz, triplo sensore da 50 + 8 + 2 megapixel, che include l’obiettivo principale, l’ultra grandangolare e il sensore macro. Per i selfie, c’è una fotocamera da 13 megapixel. Per quanto riguarda la batteria, offre una capacità di 5.000 mAh, con compatibilità di ricarica rapida fino a 33 W. La versione 5G dello smartphone si differisce per il SoC. Il classico Redmi Note 12 utilizza uno Snapdragon 685 che offre già ottime prestazioni, il Redmi Note 12 5G può contare sullo Snapdragon 4 Gen 1, un nuovo chip di Qualcomm.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro mantiene le stesse caratteristiche in termini di design e schermo, con la variante importante del pannello AMOLED. La differenza è nelle prestazioni, perché integra il chip Dimensity 1080 di MediaTek, che si trova già sul Realme 10 Pro+. Il Redmi Note 12 Pro Plus 5G spinge su un sensore principale da 200 megapixel 5G, insieme all’ultra grandangolare da 8 megapixel e al macro da 2 megapixel. Per foto più dettagliate e nitide, anche il sensore selfie va a 16 megapixel su questi due modelli. Entrambi montano una batteria da 5.000 mAh, ma offrono un sistema di ricarica rapida molto più efficiente: uno fino a 67 W e l’altro fino a 120 W.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è disponibile in due diversi modelli: 4+64 GB a 199,90 euro e 4+128 GB a 249,90 euro. Lo Xiaomi Redmi Note 12 5G è disponibile in un unico modello: 4+128 GB a 299,90 euro. Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, invece, è disponibile in tre diversi modelli: 6+128 GB a 399,90 euro, 8+128 GB a 429,90 euro e 8+256 GB a 469,90 euro. L’ultimo, lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G, ha una sola versione: 8+256 GB a 499,90 euro.