WhatsApp | nella nuova beta una funzione segreta, si accede con parametri biometrici e tieni tutto criptato

Newsletter ma non solo. WhatsApp porge la mano ai lavoratori, ma al tempo stesso sta cercando di ordinare il mondo mega popolato delle chat.

L’utilizzo dell’app di messaggistica istantanea numero uno al mondo, quella da oltre due miliardi di download stava andando fuori controllo per il multiuso che si fa delle chat di WhatsApp. Fra lavoro, svago, amicizie e collaborazioni non ci si capiva granché.

Così, WhatsApp ha sistemato un po’ le cose con i famosi gruppi di gruppi, per dare forma a questa valanga di contenuti provenienti dalla chart. Ora il passo successivo, diciamo un club ristretto, una funzione segreta che permette il massimo della riservatezza, visto che si potrà accedere soltanto con parametri biometrici.

Mentre la nuova funzionalità della newsletter di WhatsApp prosegue il suo percorso, fra le beta, verso la versione definitiva, ecco spuntare la feature Lock chat, per il momento in fase di sviluppo, scovata dal sempre attento team di wabetainfo, grazie al quale ora si sa che WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento attraverso il programma Google Play Beta, portando la versione alla 2.23.8.2. L’idea è quella di lavorare per portare a tutti gli utenti la possibilità di bloccare le chat in un aggiornamento futuro. Da qui il nome della feature: lock block.

Dopo aver annunciato nuove funzionalità di privacy per le chat di gruppo e la possibilità di inviare messaggi audio riproducibili una sola volta, l’ultima funzionalità riguarda la possibilità per gli utenti di bloccare chat specifiche, utilizzando la propria impronta digitale o pass-code. Certamente il progetto è quello improntato verso un ulteriore livello di sicurezza utilizzando questa funzione, ma è anche un discorso pratico, proprio per una mole talmente enorme su WhatsApp, da consumare giga e giga di roba inutile nel nostro storage.

Impossibile leggere quei messaggi

Dagli screen mostrati da Wabetainfo, sarà possibile bloccare le chat più private direttamente all’interno delle informazioni di contatto o di gruppo della chat. Dopo aver aggiunto una chat all’elenco, sarà disponibile solo all’interno di questa schermata e, una volta che una chat è bloccata, sarà possibile accedervi solo utilizzando l’impronta digitale o il pass-code dell’utente, rendendo quasi impossibile per chiunque altro aprire il chiacchierata.

L’esigenza della privacy sta sempre più a cuore di WhatApp: in questo senso si capisce che una chat bloccata non può essere aperta senza un’impronta digitale o un pass-code, ma non solo. Se qualcuno tenta di accedere al tuo telefono e non riesce a fornire l’autenticazione necessaria, verrà richiesto di cancellare la chat per aprirla.

Praticamente chi ci prende il telefonino non potrà mai invadere quel privacy, impossibile leggere quei messaggi. Questa funzione aiuta anche a mantenere i media privati: garantisce che i file multimediali come foto e video inviati in una chat bloccata non vengano salvati automaticamente nella galleria del dispositivo.