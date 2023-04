iPhone 14 Pro Max è davvero migliore? Questo modello economico rimette in discussione tutta la gamma Apple

Sul mercato dei top di gamma, Xiaomi 13 Pro non ha ricevuto la considerazione che meriterebbe. Ecco un confronto. Tra gli smartphone di fascia altissima, il cellulare cinese non ha nulla da invidiare ai suoi concorrenti.

Negli ultimi anni il mercato degli smartphone ha subito una battuta d’arresto. Le motivazioni possono essere molte, dai cambi nei costumi dei consumatori fino a delicate situazioni geopolitiche. Tra queste, però, ce n’è una su cui non ci si può non soffermare. Il settore, infatti, si è saturato di concorrenti con proposte tutte simili. L’omologazione è molto evidente soprattutto nelle fasce più economiche, ma arriva in alto fino a quei livello che si potrebbero definire come “sotto-top di gamma”.

Prendendo solo gli smartphone di fascia alta, invece, i trend dimostrano l’aumento delle vendite e dei ricavi, anche se più contenuto rispetto a prima. Anche qui, è da tempo che non si trovano grandi innovazioni capaci di spaccare il settore e fare breccia nei consumatori. Oggi parliamo di Xiaomi 13 Pro, lo smartphone premium dell’azienda cinese. Per provare a coglierne a pieno le caratteristiche, lo confronteremo con il top del mercato: l’iPhone 14 Pro Max. Partendo dall’estetica, il device Xiaomi risulta un po’ più spesso e alto della controparte Apple, anche se riesce a mantenere un peso inferiore di circa 30g.

iPhone 14 Pro Max vs Xiaomi 13 Pro: il confronto

Il display Xiaomi è un 6,73″ con risoluzione 1440×3200 pixel, molto simile all’iPhone che invece è dotato di un 6,7″ e risoluzione 1290×2796 pixel. Entrambi sono LTPO con refresh rate di 120 Hz, anche se il primo è un AMOLED, mentre il secondo è un Super Retina XDR OLED. Sul piano del chip troviamo un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con Adreno 740 per lo Xiaomi 13 Pro, mentre un Apple A16 Bionic dotato di GPU a 5 core sull’iPhone 14 Pro Max.

Xiaomi viene proposto nelle varianti 128GB e 256GB di memoria con 8GB di RAM o 256Gb e 512GB con 12GB di RAM. Apple, invece, ha quattro tagli, ciascuno con 6GB di RAM: 128GB, 256GB, 512GB e 1TB. Dove lo Xiaomi 13 Pro splende davvero, però, è il comparto grafico: monta tre sensori da 50 MP (principale da 50,3 MP), contro i 48+12+12 MP di iPhone 14 Pro Max. Il primo, tra l’altro, mostra anche un software aggiornato in grado di elaborare alla perfezione le immagini scattate con lo smartphone.