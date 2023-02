WhatsApp | Questo trucco ti fa accedere al menu segreto dove controlli tutta l’app

La lunga mano dell’applicazione numero uno al mondo. Avere una funzionalità (molteplice) ma fuori dalla sua app.

WhatsApp è un’applicazione che viene costantemente perfezionata per stare al passo con i dispositivi tecnologici su cui gira, e per mantenere la sua fama di messaggistica istantanea numero uno al mondo.

La prova è che una delle migliori app a disposizione di Mark Zuckerberg sono le continue funzioni che da qualche anno a questa parte sono aumentate, anche per velocizzare tutto sistema. Una di queste funzioni è un menu, possiede un elenco di scorciatoie molto utili che viene tenuto separato dal menu principale, nascosto finché non attivato dall’utente.

Tramite questo menu segreto, con WhatsApp è possibile effettuare azioni rapide. Che vanno dall’apertura di una nuova conversazione, all’avvio della fotocamera, passando per la ricerca di una chat, o quel codice QR che può essere utilizzato e condiviso per un futuro contatto.

L’attivazione di questo menu segreto è molto semplice e intuitivo, anche se le opzioni del menu possono variare leggermente tra telefoni, con sistemi operativi diversi. Ma alla resa dei conti, che sia Android o iOS fa lo stesso: si va sempre a dama. Il punto di partenza deve essere sempre lo stesso: andare sullo Store e apportare l’ultimo aggiornamento all’applicazione. E’ da lì che bisogna tener premuto l’icona dell’applicazione finché non viene visualizzato un elenco con le opzioni sopra menzionate.

Cosa cambia da iOS ad Android

In pratica basta tener premuto l’icona di WhatsApp, il sistema operativo visualizzerà un menu in cui compaiono alcune opzioni correlate, solitamente relative alla modifica della schermata iniziale stessa o all’eliminazione o alla disinstallazione dell’applicazione stessa. Ma in alcuni casi ci sono applicazioni che offrono opzioni aggiuntive, con le quali evitano di dover accedere all’app stessa per attivarle, come scorciatoie per alcune funzioni ben precise.

Questo menu appare sia su iOS che su Android, con alcune differenze. Nel caso di iOS, e quindi per chi ha un Melafonino, il menu segreto in questione mostra le seguenti opzioni: Elimina e Condividi App, Modifica schermata iniziale, Condividi contatto tramite codice QR, Apri fotocamera (per scattare una foto e inviarla per esempio), Nuova chat, Ricerca.

Nel caso di Android, invece: Elimina app, Crea widget, Modifica schermata iniziale, Informazioni sull’app, Accesso diretto alla fotocamera e alle chat dei tre contatti con cui parli di più tramite WhatsApp. Tutto ciò con l’ultimo aggiornamento che si scarica, ma potrebbero esserci delle modifiche per queste funzioni, per esempio utilizzando la versione beta di WhatsApp.