Xiaomi apre il nuovo mese con offerte incredibili: il volantino Fan Festival porta sconti fuori di testa, è il momento giusto

Una googlata, un click, o tap per chi usa lo smartphone. Et voila la partecipazione allo Xiaomi Fan Festival è servita.

Si apre così l’aprile dell’azienda di elettronica di consumo e produzione intelligente pechinese, con smartphone e hardware intelligente collegati da una piattaforma IoT al suo interno.

Tanti sconti su molti dispositivi, non solo smartphone, di un colosso, quello cinese che, grazie alle sue innovazioni, esperienza utente di alta qualità ed efficienza operativa, è riuscita a fare a sportellate con grandi del settore, riuscendo a competere tranquillamente con Apple e Samsung. Secondo Canalys, la quota di mercato dell’azienda in termini di spedizioni di smartphone si è classificata al terzo posto a livello globale nel 2022, a testimonianza della qualità del prodotto. Ora ci sono anche fortissimi sconti.

Xiaomi Fan Festival è una promo allargata non solo ai più disparati device ma anche in ogni dove: sul sito, ovviamente, in tutti gli Store in Italia, un’offerta attiva perfino su e-bay.

Non mancano i gadget

Nella pagina d’apertura del Volantino, in bella vista, due gioielli di casa Xiaomi in bella vista per celebrare i store aperti dall’azienda di Pechino. Il Redmi Note 12 è un Android di fascia media alquanto performante. Display enorme, un touchscreen da 6.67 pollici e una risoluzione di 2400×1080 pixel. Un 5G che ha nel comparto fotografico il suo fiore all’occhiello: fotocamera da 48 megapixel, foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel. Video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Grazie al Volantino Fan Festival, il Redmi Note 12 è disponibile a 249,99.

Spessore più alto per il Redmi Note 12 Pro+. Monta un processore Dimensity 1080 di Mediatek, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri e con una frequenza massima di 2,6 GHz, fra i suoi otto core. GPU Mali G68 MC4 e 8 GB di RAM. Una sola versione, quella con lo storage (spazio di archiviazione) di 256 GB. Memoria UFS 2.2 senza possibilità di essere espansa. Fotocamera addirittura da 200 megapixel ƒ/1.7 stabilizzata otticamente. Quella grandangolare da 8 megapixel ƒ/2.2, fotocamera da 2 megapixel per le macro, fotocamera frontale da 16 megapixel ƒ/2.5. Il suo prezzo? Nel volantino Xiaomi Fan Festival costa 499,99 euro.

Restando in tema di smartphone, nelle pagine del volantino spiccano il super economico Redmi 10C da meno di 40 euro, lo Xiaomi 12 Lite a 429 euro e anche il top gamma Xiaomi 13 a 1.099 euro. Non mancano i gadget: dal Mi Watch allo Xiaomi Smart Air Purifier, passando per il Mi Smart Clock.