Porta nuova vita al tuo smartphone con questi giochi gratis, il PlayStore offre titoli imperdibili

Tra applicazioni di vario genere e videogiochi spettacolari, Google Play Store si conferma un hub pieno di chicche interessanti. Nel mare magnum di prodotti disponibili sul negozio di Android, però, è facile perdersi. Ecco alcuni titoli e applicazioni che si possono trovare sullo store a prezzi stracciati.

Il nostro rapporto con i device tecnologici è cambiato radicalmente, e noi non ce ne siamo nemmeno accorti più di tanto. Anni fa, infatti, i telefoni cellulari si chiamavano così perché ci regalavano l’incredibile comodità del poterci rapportare in maniera portatile dovunque volessimo. Pian piano, però, le cose sono state cambiate. Anzi, nemmeno tanto piano a pensarci bene. È cambiata anche la nomenclatura: da “telefoni cellulari” si è passati a utilizzare “telefoni intelligenti”, smartphone.

E di certo è pieno di ragioni per sostenere questo cambio di paradigma. In effetti questi dispositivi sono stati in grado di incorporare in sé una moltitudine di funzionalità prima inconcepibili. Un unico strumento per telefonare, messaggiare, orientarsi, scrivere, consumare intrattenimento in tutte le sue forme: film, musica, libri, foto, serie TV. Il vero veicolo di questa rivoluzione sono state le applicazioni. Nessuno smartphone, infatti, in partenza presenta questa infinità di possibilità. Per aggiungerle bisogna andare sugli store online, come App Store su iOS o Google Play Store sui sistemi Android.

Le applicazioni in offerta su Google Play Store

La centralità di questi luoghi digitali nell’utilizzo dei nostri dispositivi fa sì che si rischi di perdersi tra le molteplici proposte di queste piattaforme. Google Play Store, per esempio, spesso e volentieri è ricca di offerte interessanti che rischiano di perdersi nel marasma generale. Oggi ne elenchiamo qualcuna che sembra essere degna di nota. Cominciamo con un videogioco, Despotism 3k. Si tratta di un videogioco ibrido, un po’ roguelike, un po’ gestionale, il cui scopo è quello di trasportare attraverso artigli robotici alcuni esseri umani fragili. Si trova a 1,49€.

In offerta anche due giochi multipiattaforma davvero molto interessanti. Si fa riferimento a Kingdom: New Lands e al suo sequel, Kingdom: Two Crowns, che costano rispettivamente 2,39€ e 3,19€. Il gestionale sportivo dedicato ai motori Motorsport Manager Mobile 3, invece, si trova a 2,09€: un’occasione. Oltre ai videogiochi, ci sono anche app generiche interessanti: Win Circle: Icon Pack, gratuita, che permette di modificare la grafica delle nostre applicazioni; Mindz: Mind Mapping (Pro), 2,59€, per creare mappe concettuali; NT Calculator, 1,19€, calcolatrice piena di funzioni aggiuntive ma semplice nell’interfaccia.

Ricordiamo che i prezzi e le offerte sono disponibili al momento della stesura dell’articolo e potrebbero variare nel tempo.