Amazon gioca pesante e mette in strada il RoboTaxi: totalmente autonomo, possiamo già fidarci?

Ha sempre fatto dell’innovazione, della sperimentazione, dei cavalli di battaglia. Adesso l’e-commerce numero uno al mondo va oltre.

Già con i droni-postini Amazon aveva spalancato le porte alla domotica. Ora il colosso di Seattle è pronto a presentare il suo RoboTaxi. Totalmente autonomo.

E’ stata proprio l’azienda statunitense fondata da Jeff Bezos ad uscire fuori allo scoperto, compiendo un grande scatto nel campo dei trasporti e annunciando che lo scorso 11 febbraio è stato condotto un test (con risultati ultra positivi) utilizzando un servizio navetta per i dipendenti a Foster City, in California.

Amazon ha osservato che il test ha segnato la prima volta nella storia che un “robotaxi autonomo appositamente costruito senza controlli di guida tradizionali trasportava passeggeri su mezzi pubblici aperti strade.” La filiale di Amazon è attualmente l’unico RoboTaxi appositamente costruito, e autorizzato a operare su strade pubbliche in California. “Diventare la prima azienda a gestire un Robotaxi appositamente costruito con passeggeri su strade pubbliche aperte in California è una pietra miliare significativa non solo nel viaggio di Zoox ma per l’industria dei veicoli autonomi in generale”.

Parole di Aicha Evans, CEO di Zoox: si chiama così il RoboTaxi. “Con l’annuncio della corsa inaugurale della nostra navetta autonoma per dipendenti – prosegue – stiamo aggiungendo dei progressi a questo settore, avvicinando Zoox a un servizio di robotaxi commercializzato appositamente per il pubblico in generale”. Amazon continuerà a utilizzare il RoboTaxi per il servizio navetta presso la sede di Zoox, operando a velocità fino a 35 miglia all’ora. Non è stata prevista una tempistica per il servizio da offrire al grande pubblico. Ovviamente le azioni di Amazon sono schizzate in Borsa, aumentate dell’1,71% nelle negoziazioni pomeridiane di inizio settimana.

Non consegnerà pacchi. Ma…

Una grande passo in avanti, dunque. Sei mesi fa, infatti, l’annuncio che aveva messo in dubbio la fattibilità dell’ambizioso progetto, quel “fuori servizio” sui suoi robot non soddisfacevano i desideri dei clienti. Ora il riscatto con gli interessi.

Amazon continuerà a testare il RoboTaxi, prima la lanciarlo sul mercato. Non consegnerà pacchi, ma è, come suggerisce il nome, un taxi per il trasporto di persone. L’obiettivo è quello di utilizzare Zoox gratuitamente, a disposizione per il personale di Amazon.

L’ulteriore vantaggio è dato dai margini di miglioramento che Zoox ha: ad Amazon sono convinti che può essere ulteriormente testato, sviluppato, migliorato. Il veicolo non ha volante o pedali ed è completamente sviluppato per muoversi autonomamente sulle strade di città.