Poste Italiane invade il mercato con offerta Luce e Gas per tutti: ecco quanto si risparmia

La nuova offerta per gas e luce arriva direttamente da Poste Italiane. Analizziamola insieme e scopriamo quanto conviene rispetto alle altre.

Il 13 febbraio 2023 è una data storica. Poste Italiane, infatti, entra di diritto nel novero delle concorrenti per quanto riguarda le offerte di luce e gas a uso domestico. Subito il piano è stato reso disponibili per i dipendenti di tutte le sezioni del Gruppo Poste, ma adesso la possibilità di utilizzare Poste Italiane come fornitore è aperta a tutti quanti i privati. Sottoscriverla è semplicissimo, basta infatti cercare sul sito web ufficiale di Poste Italiane oppure recarsi in un ufficio postale.

Di certo la notizia fa rumore e, data l’affidabilità del marchio Poste, risulta di sicuro interessante in prima battuta. Quanto, però, è davvero conveniente il sistema messo in piedi? Partiamo subito dicendo che per questa offerta gas e luce, Poste Italiane offre un prezzo bloccato, cioè un costo in base al consumo fisso e stabile per 24 mesi, due anni. Per questo motivo l’iniziativa può risultare fin da subito allettante per chi cerca un piano tariffario che non subisce variazioni e si mantiene costante nel tempo, o almeno per i primi 24 mesi dalla sottoscrizione.

L’offerta “sicura” di Poste Italiane per il mercato gas e luce

Il prezzo fisso e stabile, però, si può scegliere con un’ulteriore personalizzazione che di certo farà piacere a tutti i potenziali utenti. Si può scegliere infatti tra due modalità: la prima è la “Rata costante“, mentre la seconda è la “Bolletta a consumo“. Con la “Rata costante” il costo mensile sarà fisso. Per calcolarlo si utilizzano i dati di consumo dei 12 mesi precedenti. Con la “Bolletta a consumo”, invece, il prezzo varia in base ai consumi reali avvenuti nel periodo – quindi nel mese – di interesse.

Per scoprire se l’offerta di gas e luce di Poste Italiane sia davvero conveniente, bisogna comparare questa alle altre disponibili sul mercato. Quello che si evince da un rapido confronto con altri fornitori è che l’offerta di Poste Italiane rientra di certo tra le più convenienti sul panorama delle forniture elettriche ed elettriche e gas. In quest’ultimo caso addirittura Poste Italiane è la concorrente ad offrire il miglior prezzo sul gas. Se si analizza l’offerta esclusivamente su quest’ultimo, però, risulta molto più conveniente puntare su fornitori che si affidano ad offerte variabili, almeno in previsione per i periodi futuri.