CarPlay wireless è davvero per tutti: se vuoi spendere poco questo è il modo migliore per usare iPhone

Una delle ossessioni delle case automobilistiche in questo mondo tech, è la connettività. E non potrebbe essere altrimenti.

Abbiamo bisogno di essere sempre online, perché fra lavoro, sociale e gaming, non si può stare senza internet nemmeno quando si sta in macchina. Ma chi pensa che CarPlay wireless sia uno strumento ad hoc per i Melafonini, si sbaglia di grosso.

Tutte le auto di oggi, infatti, utilizzano il cloud per connettersi a Internet e un elenco completo dei veicoli compatibili con il protocollo wireless viene fornito dall’azienda. Soprattutto, qualsiasi auto costruita nel 2019 o successivamente è dotata di connettività wireless CarPlay di serie.

Tuttavia, a seconda del modello di acquisto, questo potrebbe essere facoltativo, per cui sempre meglio controllare il portale del produttore prima di decidere su un veicolo specifico, tenendo presente che c’è sempre una soluzione per tutto.

È possibile aggiungere funzionalità CarPlay wireless ai veicoli esistenti utilizzando adattatori wireless o sostituendo la radio di fabbrica con una wireless. Tuttavia, data la vasta gamma di prezzi e prestazioni degli adattatori wireless, quest’ultima opzione ha le sue difficoltà. Passando al pratico, questi veicoli non richiedono cavi: Audi A7 (2019 e successivi), Audi Q8 (2019 e successivi), Gamma BMW 2019, BMW Serie 5 (2017 e successivi), Lamborghini Urus (2017 e successivi), Mercedes GLE (2019 e successivi) e la Toyota Supra (2020 e successivi).

Tante alternative

Wireless CarPlay è in circolazione da un po’, ma solo di recente è diventato accessibile praticamente a tutti, con alternative per l’istallazione sul tuo veicolo. Così, se la prima scelta è acquistare un’auto nuova con il CarPlay di Apple in dotazione, l’alternativa è comprare un nuovo ricevitore OEM con CarPlay wireless. In genere, ciò comporta l’acquisto di un sistema usato e aggiornato da un sito Web come eBay: installazione e mappatura nelle mani di un tecnico, fermo restando che c’è sempre l’opzione fai-da-te, più rischiosa ma pur sempre una strada percorribile.

Volendo di sostituire il sistema Apple CarPlay cablato, con un dongle wireless. Acquista un nuovo sistema o ricevitore CarPlay solo se ne hai già uno cablato installato nella tua auto; invece, prendi un dongle wireless USB economico e usalo per trasformare la tua unità principale CarPlay cablata in una wireless.

Last but not least, una console Dashboard CarPlay Coral Vision. E’ un’unità disponibile in un modello cablato, un modello wireless, un modello Pro di fascia alta con un ingresso USB-C e un processore più veloce e un modello Lite più recente che ha la stessa potenza interna del modello Pro ma con un più economico/ involucro più leggero e uno schermo in plastica al posto dello schermo in vetro del modello Pro.