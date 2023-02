Arriva “Save now, Pay later” il nuovo modo di acquistare tutto ciò che vuoi senza impegno

Il nuovo metodo SNPL permette di risparmiare pagando in futuro. Per alcuni esperti ciò potrebbe aggiungere valore per i consumatori.

Esistono già molte compagnie che offrono investimenti basati su obiettivi e piattaforme tramite cui effettuare pagamenti con l’SNPL, Save Now Pay Later: Hubble, Tortoise, Multipl, e molte altre. Di base, queste piattaforme stringono accordi con brand importanti relativi ai prodotti più disparati. Quando si effettua l’acquisto di qualsiasi articolo, che sia un dispositivo elettronico, o anche un viaggio, il pagamento viene dilazionato mensilmente. Fin qui tutto normale. Il vero game changer è quello che succede una volta terminato il pagamento.

A quel punto, infatti, una volta raggiunto l’obiettivo, cioè la cifra imposta dalla piattaforma, i soldi vengono restituiti con alcune maggiorazioni in stile cashback. Non solo, perché nel caso in cui si decida di investire in determinati fondi, il rientro monetario sarà arricchito in base agli andamenti di mercato relativi al brand. In alcuni casi gli stessi marchi possono decidere di arricchire l’offerta garantendo fino a un 10% in più di cashback. In realtà questo non è l’unico modello di SNPL che viene utilizzato e che, per ora, si limita solo all’India, terra di sperimentazioni per quanto riguarda questo frangente.

Save Now Pay Later, risparmi e paghi in futuro, la formula per acquistare qualsiasi cosa

Il funzionamento può essere accostato a quello dei servizi offerti da alcune gioiellerie, dove a fronte di spese ingenti dilazionate su più mensilità, quando il pagamento è completato si offrono benefits esclusivi da consumare all’interno della stessa gioielleria. Nella pratica, la novità consiste nel decidere cosa fare una volta raggiunto l’obiettivo del dilazionamento. A quel punto si può decidere di mantenere i propri soldi investiti sul brand, con tutti i pro e i contro del caso, oppure di ritirarli. Un’altra scelta è quella di accedere direttamente ai benefits offerti dai commercianti in sconti o cashback.

Certo, non è tutto oro quello che luccica. Comprare un prodotto con il metodo SNPL permette di accedere a un bene senza doversi per forza indebitare o utilizzare una carta di credito. La scelta dovrebbe tenere conto dell’urgenza dell’acquisto, dell’offerta e del tipo di prodotto, inclusi i benefit. Ovviamente, però, qualcuno potrebbe ritrovarsi ad affrontare spese relative ai processi che potrebbero pesare sul credito dovuto ai commercianti, ritrovandosi in una trappola di debiti. Insomma, si tratta di una novità da scandagliare che deve ancora essere testata a dovere.