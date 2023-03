Bollette yo-yo: ad aprile la novità è grande ma c’è un rialzo inatteso che ci piegherà in due

L’inverno sta passando, useremo meno luce ed elettricità in generale, il bisogno dei termosifoni diminuirà, ma chi pensa di intravedere la fine del tunnel, vivere sereni, si sbaglia di grosso.

Sta per iniziare un mese pericoloso dove l’effetto yo-yo è dieto l’angolo. Sì, un po’ come quando decidiamo di metterci a dieta ad capocchiam: nel breve periodo perdiamo peso, ma è gioia effimera in quanto non efficace nel consentire il mantenimento di tale perdita di peso nel lungo periodo. La conseguenza è facilmente intuibile: quel peso perso lo riguadagniamo, spesso con gli interessi.

Stessa cosa potrebbe accadere con le bollette, che verranno rimodulate proprio ad aprile. Secondo le previsioni nei prossimi tre mesi, a partire proprio da aprile, assisteremo a un calo della bolletta luce, addirittura fino al 50%. Bollette più leggere nonostante gli oneri di sistema, ossia costi fissi che vengono conteggiati in aggiunta ai costi relativi ai consumi e applicati a tutte le utenze domestiche? La risposta è nì.

L’allarme per lo spettro “effetto yo-yo” si evince chiaramente Stefano Besseghini, presidente dell’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che ha la funzione di favorire lo sviluppo di mercati concorrenziali nelle filiere elettriche, del gas naturale e dell’acqua potabile, teleriscaldamento/teleraffrescamento e smaltimento dei rifiuti.

“Ci saranno delle variazioni importanti superiori al 20% sicuramente” per la prossima bolletta della luce, “gli uffici stanno completando adesso – dice – anche alla luce del decreto, i conti”.

Occhi aperti e sempre sul pezzo

Anche se i prezzi sono già calati e caleranno ancora, il tema delle bollette resta al centro del dibattito, non a caso se ne è discusso nel Consiglio dei ministri dello scorso 28 marzo, il che sta a significare che la situazione solo apparentemente ci sembra favorevole. Ma così non è.

Le previsioni per il mercato tutelato, sull’andamento del prezzo per l’energia rispetto al primo trimestre, ipotizzano un 50% in meno di costi. Vero. Come altrettanto vero che gli oneri di sistema non sono stati rinnovati per il prossimo trimestre dal governo.

Buone nuove dalla luce, dunque. Anche dal gas arrivano previsioni rincuoranti, forse più di quel -14% di marzo, ma attenzione a cantar vittoria. Gli oneri di sistema rimangono azzerati ma si riducono i soldi che lo Stato dava indietro per consumare gas. Non più 30 centesimi al metro cubo, ma 10, quindi potremmo assistere a nuovi aumenti. Insomma stare sempre sul pezzo è il miglior modo per affrontare un periodo comunque di crisi, anche se l’inverno sta passando.