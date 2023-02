Banca Intesa San Paolo, conti correnti congelati; Italiani nel panico

I disservizi nei maggiori siti web si stanno facendo sempre più frequenti, nell’ultimo periodo, ed alcuni malintenzionati ne stanno approfittando senza scrupoli. Basti pensare al caso più eclatante delle ultime settimane, quello riguardante il servizio di posta elettronica dei domini Libero e Virgilio, ma questa è solo la punta dell’iceberg.

Diversi hacker stanno infatti approfittando dei vari malfunzionamenti dei siti più importanti, ma non solo, per truffare utenti ignari. Tra questi, alcuni hanno puntato anche ai servizi bancari. Non è una novità, in quanto ci sono già stati episodi precedenti, ma questa volta la truffa è davvero ben congeniata.

Dopo la mail truffa riguardante i servizi di Libero, che altro non era se non un tentativo di phishing, assieme all’attacco hacker al sito dell’Agenzia delle Entrate di pochi giorni fa, in questi giorni è stata presa di mira anche una banca in particolare. Diversi utenti, infatti, stanno segnalando la ricezione di alcune e-mail che sembrano originali e provenienti dalla loro banca. Non è escluso, però, che anche utenti che non hanno un conto aperto con essa possano riceverla, ma, in quel caso, riconoscere la truffa è praticamente immediato.

Coloro che, invece, possiedono un conto corrente o una carta prepagata con Banca Intesa Sanpaolo devono fare particolarmente attenzione alle e-mail ricevute nella loro casella di posta elettronica. Le segnalazioni degli utenti sono state diverse, ma non tutti hanno saputo riconoscere la truffa nascosta nella propria posta digitale.

Gli hacker che hanno organizzato questo tentativo di truffa, infatti, hanno costruito la mail inviata con le immagini originali distintive di Banca Intesa Sanpaolo, a partire dal banner con il logo della società. Come si può vedere dall’immagine in calce, il logo sembra del tutto originale (anche se la nostra fonte, utilizzando la dark mode nel proprio browser, è riuscita a riconoscere la falsità della lettera).

E-mail truffa, come riconoscerla e a cosa fare attenzione

Come potete vedere dall’immagine, la prima cosa a cui fare attenzione è il mittente della e-mail. In questo caso, è totalmente scollegato da qualsiasi dominio relativo a Banca Intesa, e questo rappresenta un fortissimo campanello d’allarme. Se il mittente da cui ricevete posta così importante, relativa a conti correnti o comunque parla di denaro, non è verificato, quasi sicuramente si tratta di una truffa.

In secondo luogo, non bisogna mail cliccare sui link presenti nelle e-mail. In caso di problemi con il vostro conto corrente, sarà la banca stessa a comunicare con il proprio cliente, molto spesso tramite una telefonata. Se doveste ricevere anche voi della posta elettronica di questo genere, è consigliabile chiamare la propria filiale il prima possibile per accertarsi che non ci siano problemi con il proprio conto bancario.