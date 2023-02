Operatori Telefonici, ecco chi vince su tutti: con meno di €5 hai 50 Giga e minuti illimitati per sempre

Offerta irrinunciabile, ci farà dimenticare la concorrenza.

Una promo winback. Un messaggio arrivato sugli smartphone, o via e-mail, degli ex clienti selezionati Very Mobile e WindTre. Et voila, la super offerta con tanti giga da consumare in un mese.

“L’occasione ideale per passare a Very: 50 Giga, minuti ed SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese con attivazione e SIM Gratis online. Un’offerta a cui non puoi resistere disponibile solo fino al 24/2! Per attivazione, info e condizioni vai su verymobile.it/promo50”. Questo il messaggio da molti ma non per tutti. Un messaggio da spiegare.

I giga sono effettivamente cinquanta, superata la soglia la promo cesserà di esistere istantaneamente: verrà bloccata subito la navigazione onde evitare costi aggiuntivi, per essere attivamente nuovamente nel momento in cui il cliente decide di pagare la somma pattuita.

Minuti e sms illimitati sono quelli tradizionali, presenti ormai da anni in quasi la totalità delle offerte di qualsiasi operatore telefonico: si intendono le chiamate verso fissi e mobile, ma anche quelle dentro i confini dell’Unione Europea, Regno Unito compreso. Con una postilla per il roaming: il quantitativo di traffico dati è previsto un limite mensile calcolato secondo la normativa in vigore, che per la Very 4,99 è pari a 4,6 giga al mese per tutto il 2023.

Quando entrano in gioco i prezzi a consumo

Se l’utente supera questa soglia mensile, entra in gioco il prezzo a consumo: nel caso di Very Mobile sono 0,219 centesimi di euro per ogni Megabyte consumato, con tariffazione al Kilobyte, valido fino alla fine del 2023, al netto di variazioni da ufficializzare. I 4,99 euro sono effettivi, reali, per sempre. O meglio, SIM e attivazione della carta sono totalmente gratuiti.

Ovviamente con questa promo winback sono inclusi tutti i servizi Very Mobile, compresi quelli di assistenza, due nel particolare: via telefono chiamando il 1929, online tramite la pagina supporto. Due anche le possibilità per acquistare la SIM (in questo caso gratuita): o in uno dei tanti negozi fisici, oppure sul portale dell’operatore telefonico.

Very Mobile è operatore virtuali di proprietà di WindTre, che sfrutta le sue reti per la navigazione in 4G, con velocità massima pari a 30 Mbps, sia per quanto riguarda il download sia l’upload. La copertura del servizio viene quindi garantita grazie alle antenne che WindTre ha in Italia e la rete di Very Mobile infatti riesce a raggiungere il 99,7% del territorio nazionale.