Lo smartphone che si “autoripara” arriva in Italia: costa poco ed è indistruttibile

Il Mobile World Congress 2023 appena conclusosi a Barcellona ci ha portato Nokia G22, lo smartphone che si ripara in casa.

Alcuni smartphone sono capaci di stupire i propri utenti con novità in grade di destare un grosso interesse. A inizio marzo si è tenuto a Barcellona il Mobile World Congress 2023, la più grande fiera mondiale a tema smartphone. Durante i giorni dell’evento sono stati presentati molti dispositivi innovativi e tecnologie interessanti. Tra questi ha trovato posto anche il Nokia G22, il quale ha alcune caratteristiche davvero sorprendenti. Scopriamo insieme cosa rende speciale il nuovo device della casa di produzione finlandese.

Nokia G22 è uno smartphone low cost che si basa su sistema operativo Android. La sua peculiarità rispetto ai suoi simili è la possibilità di ripararlo facilmente in casa senza spendere una fortuna. Il G22 rappresenta in realtà il capostipite di un genere, visto che la stessa casa madre di Nokia, la HMD Global, ha annunciato che tutti gli smartphone di fascia bassa d’ora in poi potranno essere riparati con le stesse modalità. Questa possibilità viene raggiunta grazie a una collaborazione con iFixit, che racchiude in sé molte aziende specializzate nella riparazione. In prima battuta, l’associazione fornisce manuali open source per diffondere le conoscenze necessarie ad aggiustare i device.

Nokia G22: è già disponibile in Italia lo smartphone facile da riparare

All’acquisto, ovviamente, non ci sarà bisogno di riparare nulla. Il Nokia G22 presenta 4 GB di Ram e 128 GB di memoria interna espandibili fino a 2 TB tramite microSD. Il core del dispositivo è un chip Unisoc T606. Lo schermo da 6,5 pollici ha risoluzione HD+ ed è di tipo IPS LCD, con refresh rate a 90 Hz e luminosità che arriva fino a 500 nit. I sensori fotografici sul retro sono tre: principale da 50 MP e due obiettivi per macro e profondità da 2 MP.

Connettività 4G, WiFi 5, NFC e Bluetooth 5.0. Non manca il jack audio da 3,5 millimetri, specifica spesso dimenticata sui nuovi dispositivi. Nokia G22 ha la certificazione IP52 e una batteria da 5050 mAh. Il prezzo in Italia è di 199€, mentre il kit di riparazione costa 5€: davvero un’inezia. Anche i pezzi di ricambio costano poco: 19,95€ per la porta di ricarica, 45,95€ il display, 24,95€ la batteria e 29,95€ la scocca. Insomma, dalle specifiche è chiaro che si tratti di uno smartphone di bassa gamma, ma la facilità di riparazione cambia totalmente lo scenario.